Am 19. Januar hat die Staatsverschuldung der USA einen Stand von 31,4 Bio. $ erreicht und stösst damit an die gesetzlich festgelegte Schuldenobergrenze. Das Finanzministerium greift nun zu «ausserordentlichen Massnahmen», um dem Kongress mehr Zeit zu verschaffen, die Schuldengrenze anzuheben oder auszusetzen, bevor Zins- oder Tilgungszahlungen fällig werden. Gelingt dies nicht, kommt es zur Staatspleite.

Wer bezweifelt, dass es jemals so weit kommen könnte, liegt falsch, denn es ist bereits geschehen. 1790 übernahm das Finanzministerium unter Alexander Hamilton die Schulden der Einzelstaaten und verschob die Zinszahlungen bis 1801. Im November 1814, als im Zug des Krieges von 1812 sowohl das Finanzministerium als auch das Weisse Haus zerstört waren, verfügte die Regierung nicht über genügend Gold und Silber, um die fälligen Zinsen für ihre Schulden zu zahlen. 1862 weigerte sich die Bundesregierung, Greenback, die sie im Jahr zuvor geschaffen hatte, gegen Gold einzulösen.

1933 setzte der Kongress auf Antrag von Präsident Franklin D. Roosevelt die Verpflichtung der Regierung ausser Kraft, Zahlungen für Liberty Bonds, die in den USA während des Ersten Weltkrieges emittiert wurden, in Gold zu einem festen Preis zu leisten. Im April und Mai 1979 führte eine technische Panne dazu, dass das Finanzministerium die Frist für die Rückzahlung fälliger Schatzanweisungen in Höhe von 122 Mio. $ versäumte und einige Anleger über eine Woche auf ihre Auszahlung warten mussten.

78 parlamentarische Eingriffe seit 1960

Nach Artikel 1, Abschnitt 8 der US-Verfassung ist allein der Kongress befugt, Kredite für die Bundesregierung aufzunehmen. Die Schuldengrenze wurde mit dem Second Liberty Bond Act von 1917 eingeführt, der sie zunächst auf 11,5 Mrd. $ festlegte. Vor diesem Gesetz hatte der Kongress jede einzelne Bundesschuld genehmigt. Doch seit ihrer Einführung hat die Schuldenobergrenze immer wieder Anlass zu chaotischen Pattsituationen zwischen Fiskalkonservativen im Kongress und amtierenden Regierungen gegeben.

«Die vom Kongress festgelegte Verschuldungsgrenze ist entweder überflüssig oder widersprüchlich.»

Seit 1960 hat der Kongress 78 Mal gehandelt (49 Mal unter republikanischen, 29 Mal unter demokratischen Präsidenten) und die Schuldengrenze angehoben, vorübergehend ausgeweitet oder ausgesetzt oder die Definition des Limits überarbeitet. Neben dem versehentlichen Zahlungsausfall 1979 gab es noch viele andere Zitterpartien. Die letzte ereignete sich 2011, als S&P Global Ratings die langfristige Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA+ herabstufte, auch wenn die USA nicht zahlungsunfähig wurden und der Kongress die Schuldenobergrenze schliesslich 2,4 Bio. $ anhob.

Das regelmässig wiederkehrende Chaos und die aussergewöhnlichen Massnahmen im Zusammenhang mit der Schuldenobergrenze sind sowohl kostspielig als auch unnötig. Die künstliche Begrenzung der ausstehenden Schulden bedeutet, dass Konflikte über öffentliche Ausgaben und Steuereinnahmen in der Regel mindestens zwei Mal gelöst werden müssen, nämlich erstens, wenn die Ausgaben- und Steuerprogramme die entsprechenden Hürden im Kongress nehmen und vom Präsidenten unterzeichnet werden, und zweitens, wenn sich die Schuldenobergrenze nähert.

Lächerlich bis potenziell katastrophal

Dabei ist die Rechnung simpel. Die bestehende Staatsverschuldung ist in der Vergangenheit von Menschen gemacht worden. Ausser durch einen Zahlungsausfall ist daran nichts zu ändern. Der Kongress und die Wirtschaftslage (die ihrerseits durch fiskalpolitische Programme beeinflusst werden kann) bestimmen die öffentlichen Ausgaben (ohne Zinszahlungen) und die Steuereinnahmen des Bundes. Zusammen mit den Zinszahlungen auf die bestehende Staatsverschuldung ergeben diese Zahlen das Haushaltsdefizit des Bundes für die laufende Periode.

Addiert man das aktuelle Defizit zum anfänglichen Schuldenstand der laufenden Periode, so erhält man den anfänglichen Schuldenstand der nächsten Periode. Diese Übung kann für künftige Perioden wiederholt werden, um die gesamte Abfolge der künftigen öffentlichen Schulden zu bestimmen.

Es ergibt daher keinen Sinn, dem fiskal- und finanzpolitischen Arsenal des Kongresses eine zusätzliche Schuldenobergrenze hinzuzufügen. Die vom Kongress festgelegte Verschuldungsgrenze ist entweder überflüssig oder widersprüchlich. Sie ist redundant, wenn die Beschränkung nicht bindend ist, und widersprüchlich, wenn sie bindend ist, weil sie eine Steuer- und Ausgabenpolitik blockiert, die der Kongress bereits gesetzlich beschlossen hat. Wenn es sich um Überflüssigkeit handelt, wird zwar kein Schaden angerichtet, aber die USA machen sich lächerlich. Im Gegensatz dazu ist Widersprüchlichkeit nicht nur kostspielig, sondern potenziell katastrophal.

Drei Auswege

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Die Schuldenobergrenze könnte den Sieg davontragen und den Kongress zwingen, die Ausgaben zu kürzen und/oder die Steuern um den Betrag zu erhöhen, der erforderlich ist, um die tatsächliche Verschuldung unter der Obergrenze zu halten. Im anderen Fall könnte das Defizit die Oberhand gewinnen, was den Kongress dazu veranlassen würde, die Obergrenze einfach anzuheben oder auszusetzen, um sie an die bereits genehmigten Ausgaben- und Steuereinnahmenprogramme anzupassen. Eine dritte Möglichkeit sind Kompromisse zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Oder der Kongress könnte nichts unternehmen und die USA zahlungsunfähig werden lassen.

Ein Szenario, in dem es bewusst zum Zahlungsausfall kommt, wäre eine äusserst ernste Angelegenheit. Angesichts der Rolle des Dollars als globale Reservewährung und der Bedeutung von US-Staatsanleihen im globalen Währungs- und Finanzsystem würde es wahrscheinlich zu einer Finanzkrise und einer schweren Rezession in den USA und weltweit kommen.

Für eine stillschweigende Befugnis

Was ist zu tun? Der 14. Zusatzartikel der US-Verfassung besagt, dass «die Rechtsgültigkeit der gesetzlich genehmigten Staatsschulden der Vereinigten Staaten ... nicht in Frage gestellt werden darf». Diese Klausel in Verbindung mit gesundem Menschenverstand spricht für eine faktische Abschaffung der Schuldenobergrenze. Es gibt keine andere praktikable Option.

Es dürfte einen Schritt zu weit gehen, die verfassungsmässige Kreditaufnahmebefugnis des Kongresses zu widerrufen, und es würde – selbst wenn es machbar wäre – zu lange dauern. Eine bessere Lösung wäre es, dem Kongress per Gesetz die «angenommene stillschweigende Befugnis» zu übertragen, die Schuldenobergrenze (vorausgesetzt, sie ist bindend, wie es heute der Fall ist) in jeder laufenden und künftigen Periode automatisch um den Betrag des Defizits zu erhöhen, der sich aus den vom Kongress beschlossenen und vom Präsidenten genehmigten Ausgaben- und Steuerprogrammen ergibt.

Ein solches Vorgehen käme einer dauerhaften Aussetzung der Schuldenobergrenze gleich. Es ist an der Zeit, die Verfassung, einfaches Rechnen, die Wirtschaft und den gesunden Menschenverstand ernst zu nehmen und die Schuldenobergrenze ein für alle Mal ad acta zu legen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.