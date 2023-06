Südostasien ist derzeit der Schauplatz schicksalsträchtiger geopolitischer Machtverschiebungen. In der Neugestaltung der ins Wanken geratenen Ordnung spielt die alte strategische Weisheit, dass der Feind meines Feindes mein Freund sein kann, eine wichtige Rolle. Nirgendwo zeigt sich dies deutlicher als im Grossraum des Südchinesischen Meeres, wo die Weltmachtambitionen Chinas gleich mit mehreren Ländern im Konflikt geraten.

In dieser Region befindet sich die Volksrepublik China gleich mit fünf südostasiatischen Ländern im Disput über Inselchen und Riffe: Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Brunei und Vietnam stehen im Clinch mit Peking. Seien es Fischgründe oder unter dem Meeresboden vermutete Rohstoffe – der Streit betrifft auch den faktischen Besitz der Eilande, der mit den entsprechenden Ansprüchen auf Territorialgewässer und Exklusivzonen einhergeht. Darüber hinaus ist für die ganze Welt, besondere auch für die westlichen Industrienationen, relevant, dass mit den chinesischen Ansprüchen die Freiheit der internationalen Seefahrt auf dem Spiel steht. Im Grunde genommen will China das Südchinesische Meer zu einem «Mare Nostrum» machen, einem Binnenmeer nach Vorbild des Mittelmeers zu Zeiten des römischen Imperiums. Dies ist angesichts der Wichtigkeit der Seewege, die durch Südostasien führen, für die Weltwirtschaft eine besonders gefährliche Perspektive.

Ein Blick in den Atlas genügt, um auch den scheinbar fern vom Geschütz lebenden Europäern klarzumachen, wie viel in den Entwicklungen in Südostasien auf dem Spiel steht. Man denke an die Meeresenge von Malakka, an die Strasse von Taiwan oder an den zu Japan gehörenden Archipel von Okinawa. Dies alles sind Nadelöhre der Weltwirtschaft. Die einzige Macht, die, vorderhand noch, die chinesischen Ambitionen in die Schranken weisen kann, sind die USA.

Chinas Überfall von 1979

Über mehrere Präsidentschaften hinweg hatte in Washington, D.C. und an Wallstreet Chinaeuphorie geherrscht. Sie kam während der Regierungszeit Donald Trumps zu einem abrupten Ende. Seither wird von den Amerikanern die Volksrepublik China als die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts gesehen. Nun geht es nicht mehr nur darum, das Ungleichgewicht im bilateralen Handel zu korrigieren, sondern auch darum, die neue militärische Supermacht China einzudämmen. Unter diesem Aspekt hat Washington begonnen, neue sicherheitspolitische Pflöcke einzuschlagen. Mit Südkorea und Japan bestehen schon seit langem bilaterale Bündnisse. Nachdem die Philippinen über ein paar Jahre hinweg, vor allem unter Präsident Rodrigo Duterte, mit China geflirtet hatten, haben sie sich neuerdings wieder verstärkt unter den amerikanischen Schutzschirm begeben. Schliesslich haben die USA ihre militärische Unterstützung der von Peking als «abtrünnige Provinz» deklarierten Insel Taiwan intensiviert.

«Hanois tiefer Argwohn gegenüber Peking ist nicht zu übersehen.»

Vietnam weist viele Gemeinsamkeiten, aber auch etliche Rivalitäten mit China auf. Wie die Volksrepublik China, so huldigt auch die Sozialistische Republik Vietnam einem konfuzianischen Staatsverständnis und hat bis heute ein kommunistisches Eineparteiregime, das einen Kurs der wirtschaftlichen Öffnung und der Modernisierung steuert. Wie China zieht auch Vietnam mit seiner pragmatischen Wirtschaftspolitik viele westliche Produzenten und Investoren an. Als während der Phase der rigiden Anti-Covid-Massnahmen der Standort China Schwierigkeiten bereitete, richteten sich Teile mehrerer westlicher Zulieferketten in Vietnam ein. Auch in den USA kam Vietnam mehr und mehr als attraktiver Wirtschaftspartner in Betracht.

Der verlustreiche Vietnamkrieg endete 1975, nach einer offenkundigen Niederlage der USA. Bereits vier Jahre später, in den ersten Monaten von 1979, kam es zu einem kurzen Krieg zwischen China und Vietnam. Auslöser waren die Intervention Vietnams in Kambodscha und der dadurch herbeigeführte Sturz des Pol-Pot-Regimes. Im Februar 1979 fielen chinesische Truppen in die nördlichen Grenzregionen Vietnams ein, besetzten mehrere Städte und zogen sich nach einem Monat zurück. Peking erreichte den angestrebten vollständigen Abzug Vietnams aus Kambodscha nicht. Die bilateralen chinesisch-vietnamesischen Beziehungen blieben danach bis 1991 suspendiert. In Vietnam ist die Rede vom «Krieg gegen den chinesischen Expansionismus».

Streit um Inselchen

Der chinesische Überfall hinterliess in Hanoi ein tiefes Misstrauen, umso mehr, als die Sowjetunion dem Bündnispartner Vietnam nicht zur Hilfe kam. Das historisch stets vorhandene vietnamesische Unbehagen gegenüber dem mächtigen Nachbarn sollte sich in den darauffolgenden Jahren weiter vertiefen. Bemerkenswert war übrigens, dass schon wenige Jahre nach dem Ende des Vietnamkriegs das Feindbild USA kräftige Korrekturen erfahren hatte. Wir erinnern uns an einen jungen Guide, der einen stolz auf den Sieg gegen die Yankees durch den zum Revolutionsmuseum umgestalteten Präsidentenpalast in Ho Chin Minh City (ehedem Saigon) führte und der als seinen Wunschtraum ein Studium an einer amerikanischen Universität anstrebte. Vietnam hat heute eine junge Bevölkerung, und bei vielen Menschen sind die von bitteren Kriegsjahren geschlagenen Wunden inzwischen verheilt.

Die Führung in Hanoi sieht die Weltlage jedoch nicht emotional, sondern in einer kühlen politischen Abwägung. Zwar bestehen zwischen Vietnam und China normale diplomatische Beziehungen, doch ist Hanois tiefer Argwohn gegenüber Peking nicht zu übersehen. Konkret manifestiert sich dies im Streit um die Spratly-Inseln im Südchinesischen Meer. Sie umfassen über hundert Eilande, Riffe und Atolle, die gleich von mehreren Staaten beansprucht werden. Vietnam hat auf sechs Inseln Truppen stationiert und will die dortigen Bodenschätze ausbeuten, was von China, mit dem Vietnam bereits eine kriegerische Auseinandersetzung zur See hatte, nicht akzeptiert wird.

Für strategische Partnerschaft

Aus amerikanischer Warte ist der chinesisch-vietnamesische Disput ein Motiv, verstärkt den Einbezug Vietnams in die eigene Einhegungsstrategie gegen China zu bedenken. Mitte April weilte Antony Blinken zu seinem ersten Besuch in seiner Funktion als Aussenminister in Hanoi und warb sehr deutlich um eine gemeinsame Haltung gegenüber China. Vor zehn Jahren hatten die USA und Vietnam eine Comprehensive Partnership lanciert; sie soll nun nach Wunsch Washingtons auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft erhoben werden. Bislang hat die Regierung in Hanoi diesem Unterfangen noch nicht zugestimmt, weil sie Peking nicht zusätzlich irritieren will.

Mit Blick in die Zukunft scheint es jedoch ziemlich gewiss, dass die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden ehemaligen Kriegsgegnern substanziell an Gewicht gewinnen werden. In diesen Kontext einzubeziehen sind auch weitere Eckpfeiler der neuen amerikanischen Strategie für den Grossraum Indopazifik. Zu denken ist an Japan, an Australien und an Indien. Alle drei Länder sind für Vietnam wertvolle Wirtschaftspartner, mit denen der Handel auszubauen ist und neue Grossinvestitionen zu mobilisieren sind. Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass Vietnam eine strebsame Bevölkerung hat, die mit wachsender Konsumkraft von zunehmendem Interesse für westliche Unternehmen sein wird.

Urs Schoettli ist freier Journalist in Tokio. Mehr Infos

