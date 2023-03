Big Apple Talk – Die Verlierer und Gewinner der US-Bankenkrise FuW berichtet aus New York. Heute: Auf Manhattan wird aus Credit Suisse wohl nie wieder First Boston. Wie UBS vergrössern dafür auch hier andere Geldhäuser ihren Fussabdruck, während die US-Regierung neue Notmassnahmen erwägt. Valentin Ade , New York

An der Madison Avenue Nr. 11 (das Gebäude links des Uhrenturms) ist die Investmentbank von Credit Suisse in New York beheimatet. Bild: Valentin Ade

Und plötzlich ist die Welt eine andere bei Credit Suisse in New York. Am Madison Square Park auf Manhattan, schräg gegenüber dem ikonischen Flat Iron Building, ist die CS-Investmentbank (IB) Hauptmieterin in einem eindrücklichen dreissigstöckigen Art-déco-Hochhaus. In der marmornen Eingangshalle, wo sich Englisch mit Schweizerdeutsch mischt, herrscht gedrückte Stimmung.