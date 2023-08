Genuss – Die Verlockungen von Eggs Benedict Verführerisch, beliebt und etwas dekadent: Eggs Benedict sind schon deswegen ein aussergewöhnliches Gericht, weil ihre Zubereitung ein bisschen Können benötigt. Marc Forster

Eggs Benedict mit Speck und Sauce Hollandaise. Bild: bhofack2/Getty Images

Der New Yorker Banker Lemuel Benedict stolperte 1894 mit einem Kater ins damalige Hotel Waldorf an der Fifth Avenue, bestellte zum Frühstück Toast mit Butter, gebratenen Speck, pochierte Eier und Sauce Hollandaise und fügte diese Komponenten auf seinem Teller zusammen. Benedict selbst erzählte dies dem Magazin «The New Yorker», das die Geschichte 1942 veröffentlichte.

Das ist wohlbemerkt nur eine von mehreren Erzählungen, wie die heute global beliebte Frühstücksspeise Eggs Benedict entstanden ist. Wie bei so manchem Gericht der grossen Küche der Welt haben sich im Lauf der Zeit mehrere Legenden über dessen Ursprung gebildet.

Die Legende passt aber. Ein kurz vorher noch betrunkener Finanzjongleur, ein Luxushotel, ein aussergewöhnlicher Speisewunsch, und das alles aus der Erinnerung erzählt, mit dem Anspruch, Erfinder einer Erfolgsstory zu sein: Die Geschichte der Eggs Benedict vereint Elemente, die man gefahrlos als dekadent bezeichnen kann.

Luxushotels und schicke Cafés

Die Speise umweht bis heute die Aura von etwas Aussergewöhnlichem. Eggs Benedict werden in den Menükarten von Fünf-Sterne-Hotels und besonders gefragten Cafés geführt, sie haben etwas von einem Statussymbol. Eggs Benedict weckt Assoziationen mit Luxusherbergen wie dem Ritz-Carlton und Trendquartieren wie Notting Hill.

Eggs Benedict sind alles andere als simple Küche. Dies fängt bei den Komponenten an. Als Grundlage verwendet man im amerikanischen Original heute nicht einfach Toast, sondern English Muffins: Das sind flache, aufgeschnittene und leicht geröstete Weizenbrötchen. Darauf kommt kein gewöhnlicher Speck, sondern Canadian Bacon. Er kommt in Nordamerika vom Rücken und nicht vom Bauch und hat eine Konsistenz, die mehr an Schinken erinnert.

Pochierte Eier wiederum, die nächste Ebene der Eggs Benedict, sind etwas für Profis. Dazu werden Eier aufgeschlagen und in simmerndes, nicht kochendes Wasser gegeben. Sprudelt das Wasser zu sehr, formt sich das Eiweiss nicht schön um das Eigelb herum. Das Eigelb seinerseits soll am Ende der Zubereitung noch flüssig sein, also darf man nicht zu lange pochieren. Sind die Eier vor der Zubereitung zu kalt, senken sie die Wassertemperatur zu sehr, was ebenfalls stört.

Auf mehreren Levels punkten

Auch beim nächsten Level muss man die volle Punktzahl erreichen, um zum Ziel zu gelangen. Sauce Hollandaise gelingt, wenn Eigelb, flüssige Butter, eine Essigreduktion oder Weisswein, Gewürze und Zitronensaft in der richtigen Reihenfolge, der richtigen Geschwindigkeit und mit der richtigen Temperatur zusammengerührt werden. Dabei kann allerdings leicht etwas schiefgehen.

Und doch – Eggs Benedict selbst zuzubereiten, ist nicht unmöglich, selbst wenn man kein Küchentalent ist oder keine berühmte Kochschule besucht hat. Man muss aber Abstriche zum berühmten New Yorker Original in Kauf nehmen können.

Weil English Muffins in Mitteleuropa nicht leicht zu bekommen sind, muss man notgedrungen auf Toast ausweichen. Gut eignet sich zum Beispiel Briochetoast. Statt Canadian Bacon nimmt man handelsüblichen Speck, auch wenn er vom Bauch stammt, oder einfach Kochschinken.

Sauce aus dem Päckchen

Mit etwas Übung passiert man auch die nächste Hürde: das Ei richtig pochieren. Gute Resultate liefern Eier, die in Tassen oder einer grossen Schöpfkelle aufgeschlagen worden sind und die dann ganz vorsichtig ins Wasser gegeben werden. Wenn man das simmernde Wasser mit etwas Essig versieht, stockt das Eiweiss leichter.

Sauce Hollandaise schliesslich gibt es auch in Päckchen. Man muss sich einfach bewusst sein, dass Päckchen-Hollandaise eine erhitzbare und flüssigere Version von Industriemayonnaise ist. Davon gibt es durchaus akzeptable Angebote im Lebensmittelgeschäft. Für den geschmacklichen Gesamteindruck muss ein Fertigprodukt kein Nachteil sein.

Auch die berühmten Hotelketten und Cafés, die Eggs Benedict gewohnheitsmässig anbieten, haben nicht immer einen talentierten Saucenkoch und greifen auf Vorproduziertes zurück. Bei den Zutaten zu variieren, ist nicht peinlich, sondern originell und mutig.

