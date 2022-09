Interview mit der CIO von Goldman Sachs Wealth Management – «Die Vorrangstellung von US-Aktien ist ungebrochen» Sharmin Mossavar-Rahmani glaubt weiterhin fest an die Ertragskraft von US-Unternehmen. Eine Rezession ist in den Kursen eingepreist. Sylvia Walter

«Die potenziellen Kosten für den Ausstieg aus Aktien, die bereits einen Bärenmarkt erlitten haben, sind hoch.» Bilder: Yvon Baumann

Sharmin Mossavar-Rahmani lässt keine Zweifel offen, welches Land der Welt die besten Renditechancen bietet. Mit einer Erfahrung von mehreren Jahrzehnten an den Finanzmärkten – davon alleine 20 Jahre als CIO bei Goldman Sachs – rät sie Langfristinvestoren, sich wieder vorsichtig an Aktien heranzuwagen. Den Anlagechancen in Schwellenländern begegnet sie mit Skepsis.