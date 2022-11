Kaffee mit Jocelyn Adamson – «Die Wahrheit als Ganzes muss verteidigt werden» Die leitende Designerin der südafrikanischen Zeitung «Daily Maverick 168» sorgt dafür, dass die Berichterstattung der Reporter auch optisch überzeugt.

Sandra Meier

Ich treffe mich mit Jocelyn Adamson im Café «The Old Fort» auf dem Constitution Hill in ­Johannesburg. Der Ort ist geschichtsträchtig, ein lebendiges Museum, das die Geschichte von Südafrikas Weg zur Demokratie erzählt. Die ehemalige Gefängnisanlage, in der Nelson Mandela einen Teil seiner Haft verbrachte, war auch eine Militärfestung, ein Zeugnis der turbulenten Vergangenheit Südafrikas. Heute beherbergt sie unter anderem das Verfassungsgericht des Landes, das die Rechte aller Bürger bestätigt.

Jocelyn ist leitende Designerin der im Sep­tember 2020 eingeführten, wöchentlichen Printausgabe der Online-Nachrichtenpublikation «Daily Maverick» (DM) namens «Daily Maverick 168» (DM 168). Jocelyn kam auf unorthodoxe Weise zu ihrem Job. Die Publikation war gerade dabei, eine Testausgabe der Zeitung zu erstellen, als einer der beauftragten Designer die Arbeit nicht schaffte. «Es war kurz bevor der Lockdown in Kraft trat. Ich hatte gerade einen erfolglosen Spielzeugladen geschlossen, den ich einige Jahre geführt hatte. Meine Frau Jill, die stellvertretende Herausgeberin des DM, wusste, dass ich mich etwas langweilte, und bot mir an, diese Aufgabe zu übernehmen. So kam es, dass ich zuerst Fotos suchte, dann Grafiken erstellte und schliesslich die Seiten gestaltete. Offensichtlich gefiel ihnen, was ich kreierte, und kurz darauf bekam ich den Auftrag, die erste offizielle Ausgabe zu gestalten.»

Zwei Seiten einer Spezialausgabe des «Daily Maverick 168» vom Januar 2022, die Adamson designt hat.

Es war schwierig, die Printausgabe virtuell und mit einem im ganzen Land verstreuten Team zu lancieren – und das in einer wirtschaftlich ­herausfordernden Zeit. Aber sie hatten die clevere Idee, eine Partnerschaft mit Pick n Pay, einer der grössten Supermarktketten des Landes, einzu­gehen. Wer mit der Kundenkarte bezahlte, erhielt die Zeitung kostenlos. Nach zwei Jahren ist das Modell traditioneller geworden, die Finanzierung beruht nun auf Werbung und Bezahlung. Nach dem neuen Modell hat die Zeitung eine Reichweite von ca. 10’000 Exemplaren pro Woche.

Zu den ungewöhnlichen Problemen, mit denen Jocelyn und ihr Team konfrontiert werden, gehört die unregelmässige Stromversorgung des Landes, das sogenannte Load Shedding. Seit 2008 kämpft Südafrika damit, dabei wird der Strom täglich zu bestimmten Zeiten für zwei bis vier Stunden unterbrochen, oft sogar mehrmals am Tag. «Das Problem entstand wegen systemischer Korruption und staatlicher Vereinnahmung, in Verbindung mit der schlechten Wartung veralteter und schmutziger ­Kohlekraftwerke», sagt Jocelyn und fügt an, dass die schwache und korrupte politische Führung seither wenig getan hat, um die Krise zu stoppen. «Zumas Führung, die die Zeit der staatlichen Vereinnahmung und Misswirtschaft untermauerte, führte zum völligen Zusammenbruch von Eskom, dem staatlichen Stromversorger. Und selbst wenn versucht wird, das Problem zu lösen, wird es durch interne Sabotage untergraben.»

Rollende Stromausfälle, wie DM sie nennt, sind etwas, woran sich die Menschen notgedrungen gewöhnt haben, sagt sie. «Die meisten Leute ­kochen früher oder später, und wer es sich leisten kann, kauft sich einen Generator. Arbeiten während des Lockdown war schwierig, da wir nicht in die Büros durften. Seit die Einschränkungen aufgehoben wurden, ist die Lage etwas besser, da viele Arbeitgeber über Generatoren verfügen.»

Trotz des Load Shedding und der Pandemie ist DM 168 von Jahr zu Jahr stärker geworden. Die Zugehörigkeit zum «Daily Maverick» bedeutet, dass die Zeitung einen soliden Ruf geniesst. Es war der DM, der ein Journalistenteam zusammenstellte, um die «Gupta Leaks» aufzudecken, eine Sammlung von E-Mails, die die Korruptionsverbindungen zwischen Jacob Zuma, den Gupta-Brüdern und der staatlichen Enteignung aufdeckten. Die journalistischen Untersuchungen, die aus diesen Leaks hervorgingen, waren einer der Gründe dafür, dass Zuma als Staatspräsident abberufen wurde.

Eine Doppelseite der Zeitung «Daily Maverick 168», die Jocelyn Adamson gestaltet hat.

«Mit der Mission ‹Defend the Truth› brechen wir eine Lanze für alle und jeden. Die Wahrheit als Ganzes muss verteidigt werden. Das bedeutet, dass DM-Journalisten manchmal zur Zielscheibe werden. Vor allem während der Zeit von Jacob Zumas Verhaftung haben viele Drohungen erhalten, und nicht immer waren sie subtil. Es gab unerklärliche Autounfälle, verleumderische Kampagnen auf Social Media, Computer wurden gestohlen usw. Unsere Journalistinnen sind besonders betroffen, aber das bestärkt sie nur in ihrer Entschlossenheit», so Jocelyn.

Gibt es eine Geschichte, die sie besonders berührt, verärgert oder erfreut hat? «Geschichten, die Unwahrheiten oder Korruption aufdecken, sind besonders wichtig. Ich war nicht direkt an der Absetzung von Jacob Zuma beteiligt, aber durch meine Frau war ich immer auf dem Laufenden. Mich reizen vor allem Geschichten, die ich visualisieren und mit einem speziellen Layout hervorheben kann. Es macht mir grosse Freude, einen Artikel durch ein interpretatives Design aufzuwerten. Design und Layout können wesentlich dazu beitragen, komplizierte und dichte Geschichten für den Leser zugänglicher zu machen. Es geht nicht nur um hübsche Layouts, sondern sie müssen als Einstieg in eine Geschichte gesehen werden.»

In ihrer Freizeit liest, zeichnet und malt Jocelyn gerne. Ein Skizzenbuch ist ihr ständiger Begleiter. Ihr nicht alltägliches Hobby ist die Zinnprägung, mit der sie Holzdosen und Alben verziert, Schlüsselanhänger kreiert oder Bilderrahmen verschönert. Und dann ist da natürlich noch ihre Familie, ihre beiden Töchter und ihre Frau Jill.

