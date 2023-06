Der Chart des Tages – Die Weltwirtschaft folgt immer noch dem Westen China gehört zu den einflussreichsten Ländern der Welt. Doch die Anziehungskraft der USA auf die Weltwirtschaft ist immer noch deutlich grösser. Marc Forster

Grafik: Capital Economics, BNY Mellon Investment Management

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs Anfang 2022 verschärft sich auch der Gegensatz zwischen dem Westen – der Nato und anderen Verbündeten – und China. Die Weltbevölkerung ist in diesem Konflikt etwa in gleich grosse Teile gespalten: 46% leben in Ländern, die eher auf der Seite Chinas stehen, 43% sehen sich eher auf der Seite der USA. Bei 10% ist die Sache nicht so klar.

Mehr Sinn macht ohnehin zu betrachten, welche Regierungen welchem Lager zuzuordnen sind. 54 und damit die Mehrheit der 101 Länder, um deren Gunst gerungen wird, befinden sich im Westen.

Wird die wirtschaftliche Kraft betrachtet, ist die Sache noch klarer, wie der obige Chart zeigt: Gemessen am Bruttoinlandprodukt der Länder, um deren Loyalität die USA und ihre Verbündeten gegen China ringen, entfallen 58% auf den Westen. Weitere 10% neigen zum Westen. Nur 25% der Wirtschaftsleistung ist China-orientiert. So betrachtet ist der lange Arm Beijings gar nicht so lang.

Marc Forster schreibt seit März 2023 im Ressort Märkte für «Finanz und Wirtschaft» hauptsächlich über Aktienmärkte und Immobilienthemen. Davor arbeitete er unter anderem als Redaktor bei Cash.ch und der Schweizerischen Depeschenagentur SDA. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.