Die Börse gibt einem Unternehmen einen exakten, wenn auch bisweilen enorm schwankenden Wert. Der Wert einer Marke ist schwieriger zu bestimmen. Trotzdem ist klar: Eine starke Marke ist gewissermassen die Seele eines Unternehmens. Sie verschafft ihm eine besondere Identität und Reputation. Wie jedes Jahr hat das Beratungsunternehmen Brand Finance eine Rangliste der wertvollsten Marken erstellt. Vereinfacht gesagt, lautet die Formel: Markenstärke mal Loyalitätsrate mal Markenumsatz. Keine Überraschung, dass Apple obenaus schwingt, mit einer Steigerung von 35% auf 355 Mrd. $. Knapp dahinter folgt Amazon. Aufsteiger des Jahres ist der Social-Media-Konzern TikTok, dessen Markenwert sich mehr als verdreifacht hat. Mehr als ein Drittel des Gesamtwerts entfällt auf den Tech-Sektor. Bemerkenswert zudem, dass 94% Value in bloss sechs Ländern kreiert werden: in den USA vor allem, sodann in China, Deutschland, Japan, Südkorea und dem Vereinigten Königreich. Als erstes europäisches Unternehmen taucht Mercedes-Benz als Nummer fünfzehn in der Rangliste auf. Und die Schweiz? Als Nummer neunzig schafft es einzig die (Dach-)Marke Nestlé unter die Top hundert. Würde man aber die über 2000 Marken des Nahrungsmittelkonzerns – darunter Nescafé, Nespresso, Buitoni, Maggi, KitKat, Nido oder in der Schweiz auch Mövenpick Eiscrème und Hirz – mitberücksichtigen, sähe die Sache anders aus.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

