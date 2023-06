CS-Übernahme durch UBS – Die wichtigsten Antworten zur Bankengrossfusion Kann jetzt noch etwas schiefgehen, wann und wie werden meine CS-Aktien umgetauscht, und wie geht es mit CS Schweiz weiter? Wir beantworten die Fragen zur kommenden Grossfusion. Christopher Gilb Valentin Ade

Welches Erscheinungsbild wird die neue kombinierte Grossbank haben? Bild: Walter Bieri/Keystone

Seit Montagmorgen gibt es einen Termin: Am 12. Juni soll das Closing, also die Übernahme von CS durch UBS, stattfinden. Am Tag danach wird das sogenannte Delisting vollzogen, damit werden die Aktien von CS Geschichte sein. Doch noch gibt es offene Fragen.