Mehr als zwei Jahre nach der heftig umkämpften Volksabstimmung fallen sie immer noch auf, unübersehbar an Häuserfassaden und Fahrrädern: die orangen Plakate, Fahnen und Wimpel, die für «Konzernverantwortungsinitiative JA» werben. Die Vorlage scheiterte bloss am Ständemehr, mehr als die Hälfte der Stimmenden war dafür, Unternehmen weitreichende und komplexe Verhaltens-, Kontroll- und Haftungsregeln aufzuerlegen. Den Unternehmen sollte eine gesamtgesellschaftliche Rolle übertragen werden, die sie unmöglich ausfüllen konnten und können, nämlich dem westlichen Ethik- und Moralkompass auf der ganzen Weltkugel zu folgen.

Dass in den vergangenen Jahren in der Schweiz die Zahl der politischen Vorlagen zugenommen hat, die von Misstrauen gegenüber Unternehmen geprägt sind, ist offensichtlich. Es ist schwieriger geworden für die Wirtschaft, unter den Stimmbürgern Gehör zu finden. Ein Freihandelsabkommen mit Indonesien im Frühjahr 2021 fand nur knapp eine Mehrheit an der Urne, verschiedene Reformvorhaben für Unternehmenssteuern scheiterten.

Das Abstimmungsverhalten spiegelt die angeschlagene Reputation der Wirtschaft. Ein Teil der Vertrauenserosion ist selbstverschuldet. Der Fall der nationalen Ikone Swissair oder die staatliche Rettung der Grossbank UBS stehen für grobe unternehmerische Fehlleistungen. Die übelsten Lohnexzesse in Management und Verwaltungsrat mag die «Minder-Initiative» gedämpft haben, doch insgesamt ist das Niveau der Honorierung kaum gesunken. Das ökonomische Prinzip des abnehmenden Grenznutzens scheint in dieser Hinsicht in vielen Führungsgremien nicht bekannt zu sein.

«Hohe Boni trotz Milliardenverlusten lassen sich der Bevölkerung nicht vermitteln – Manager als Steigbügelhalter der Jungsozialisten.»

Krasses persönliches Fehlverhalten wie der jüngst publik gewordene Steuervermeidungsversuch des ehemaligen Novartis-CEO zementieren das Negativbild der Wirtschaftsvertreter in der Bevölkerung. Auch die trotz Milliardenverlusten hohen Boni in der Credit Suisse lassen sich der Öffentlichkeit nur schwerlich vermitteln ­­– Manager als Steigbügelhalter der Jungsozialisten.

Das öffentliche Bild ist denn auch von Diskussionen über Abzockerei geprägt. Die «Skandale» lassen sich aufs Gesamte gesehen als Einzelfälle einstufen, aber sie sind zu zahlreich und leisten den marktwirtschaftlichen Anliegen einen Bärendienst. Sie tragen entscheidend zum Zerrbild der Wirtschaft in der Gesellschaft bei, das von Gewerkschaften, linken Parteien, Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) und zunehmend auch von kirchlichen Kreisen mit Verve, Halb- und Unwahrheiten, aber zunehmendem Erfolg bewirtschaftet wird.

Der letzterschienene «Gemeinwohlatlas» der Universität St. Gallen zeigte auf, dass die gesamtwirtschaftliche Verantwortung der Unternehmen, vor allem der «bösen» kotierten Grosskonzerne, in der Meinung der Befragten erheblich gesunken ist. Das war noch vor der Coronapandemie. Seither hat die Staatsgläubigkeit zugenommen.

Grosse Defizite im Vorsorgewissen

Einer der Gründe für die wachsende Kluft zwischen Wirtschaft und einem substanziellen Teil der Bevölkerung liegt auch in der deutlich gesunkenen Direktpräsenz aktiver Unternehmer und Unternehmerinnen im eidgenössischen Parlament. Die Zahl der operativ tätigen Unternehmer in National- und Ständerat, die Anliegen der Wirtschaft glaubwürdig vertreten könnten, ist mittlerweile einiges geringer als die Vertreter des Bauernstands, der gemäss dem liberalen Thinktank Avenir Suisse jedes Jahr 7 Mrd. Fr. direkte und indirekte staatliche Subventionen, sprich Steuergelder, erhält.

Es mangelt sodann in der Bevölkerung an Interesse und Basiswissen über ökonomische Zusammenhänge, nachgerade unter Stimmberechtigten mit akademischem Hintergrund, wie sich in privaten Gesprächen erschreckend häufig feststellen lässt. Das Verständnis beispielsweise über Finanzmarktprodukte und als Folge davon der persönlichen Vorsorge ist prekär.

Gemäss einer Umfrage von Zurich Insurance hat nur ein Drittel der Befragten überhaupt davon gehört und gelesen, dass der zu hohe Umwandlungssatz für eine Monatsrente eine Umverteilung zwischen Erwerbstätigen und Rentenbezügern zur Folge hat. Etwa die Hälfte glaubt, die Einzahlung in die zweite Säule sei eine Art Steuer, und sie weiss kaum, dass sie im Prinzip für das eigene Alter anspart. Im Vorsorge-Barometer von Raiffeisen erreichen die Befragten bloss ein Drittel der möglichen Punkte, wenn es um Vorsorgekenntnisse geht. So verwundert es nicht, dass viele für die Schalmeienklänge (in Tat und Wahrheit Misstöne) von links empfänglich sind.

Erfolgsmodell Schweiz korrodiert

Auch ist der persönliche Erfahrungshorizont vieler enger geworden. Die Zahl der Arbeitsstellen in der Schweiz ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwar enorm gewachsen, aber zu einem grossen Teil im nicht-produktiven Bereich, im Dienstleistungs- und Verwaltungssektor, überdurchschnittlich beim Staat. Nur noch relativ wenige haben in ihrem Leben eine Fabrikhalle von innen gesehen und erlebt, was es heisst, ein qualitativ hochwertiges Produkt kostengünstig herzustellen und sich gegen intensive Konkurrenz zu behaupten.

Das Wissen über den Mechanismus des Erfolgsmodells Schweiz hat gelitten. Ein grosser Teil der Bevölkerung gibt sich zu wenig Rechenschaft darüber, warum das Land trotz fehlender Rohstoffe in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand im internationalen Vergleich ausgezeichnet dasteht und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie rascher überwunden hat als andere Staaten.

Standortfaktoren wie eine verhältnismässig freie Marktwirtschaft (der Staat wuchert freilich auch hierzulande immer mehr), moderate Steuern und ein liberaler, anpassungsfähiger Arbeitsmarkt finden indessen wenig Anerkennung. Die «bösen» Grosskonzerne werden für alle Übel der Welt verantwortlich gemacht und zunehmend gegen «gute» Klein- und Mittelunternehmen ausgespielt, nicht nur von den Linken. Dabei machen Nestlé, Novartis, Roche & Co. anzahlmässig knapp ein halbes Prozent der Schweizer Unternehmen aus, bieten aber rund ein Viertel der Arbeitsplätze an, und nicht die schlechtesten.

«Unternehmer dürften den Dialog mit der Öffentlichkeit nicht einfach den Branchenverbänden überlassen.»

Die positive Leistung vieler Unternehmen wird unterschätzt. Sie schaffen Arbeitsplätze, bieten Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und bezahlen Steuern, mit denen ein massgeblicher Teil der Infrastruktur finanziert wird. Die Bevölkerung ist sich in weiten Teilen nicht (mehr) bewusst, dass eine prosperierende Wirtschaft ihr Einkommen sichert. Eine Nachwahlumfrage zu den letzten Eidgenössischen Wahlen 2019 ergab den bedenklichen Befund, dass bloss 5% der Wählerschaft nach wirtschaftlichen Kriterien abstimmten.

So wird der Wohlstand untergraben. Es braucht mithin mehr ökonomische Aufklärung über wirtschaftliche Zusammenhänge, das Grundwissen in der Ausbildung ist dezidierter zu fördern. Das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Unternehmertum und Wohlstand muss wieder mehr geschärft werden. Unternehmenseigentümer selbst, aber auch Manager und Verwaltungsräte, müssen sich aktiver in die Politik einbringen, es braucht mehr Engagement ihrerseits in der öffentlichen und politischen Debatte. Den Dialog mit der Bevölkerung dürfen sie nicht nur den Branchenverbänden überlassen.

Ein intaktes Image liegt im ureigenen Interesse der Unternehmen. Es hilft, ihre Anliegen im politischen Prozess durchzubringen und die Regulierung einzudämmen. Es vereinfacht die Kapitalbeschaffung und die Rekrutierung fähiger Mitarbeiter. Der amerikanische Investmentguru und Milliardär Warren Buffett hat es auf den Punkt gebracht: «Wir können uns leisten, Geld zu verlieren, sogar viel Geld – aber nicht, auch nur einen Hauch des Rufs zu verlieren.» Verlorenen Goodwill zurückgewinnen, dauert im besten Fall lange, sehr lange.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

