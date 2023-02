Der Chart des Tages – Die Wirtschaft wächst In der Schweiz sind vergangenes Jahr fast 100’000 Stellen geschaffen worden. Andreas Neinhaus

Am Dienstagmorgen veröffentlicht das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco die erste offizielle Hochrechnung des Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP) im vierten Quartal. Während im Ausland das Wirtschaftswachstum zum Stillstand gekommen ist, dürfte es sich in der Schweiz fortgesetzt haben. Darauf deutet nicht zuletzt die Entwicklung am Arbeitsmarkt hin.

Im vierten Quartal hat die Gesamtbeschäftigung, umgerechnet auf Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente), gegenüber dem dritten 0,7% zugenommen. Innerhalb eines Jahres sind 97’000 Stellen geschaffen worden. Das entspricht einem Plus von 2,4%.

Die Steigerung war breit angelegt und betraf sowohl die Industrie – einschliesslich des Baugewerbes – als auch den Dienstleistungssektor. Im Gastgewerbe fiel sie am kräftigsten aus, mit einem Plus von 7,8% im Jahresverlauf. Am meisten Stellen – 28’000 Vollzeitäquivalente – wurden im Gesundheits- und im Sozialwesen geschaffen. Alle Grossregionen der Schweiz haben einen deutlichen Anstieg der Beschäftigung gemeldet.

Im vierten Quartal haben Unternehmen 121’800 offene Stellen gemeldet, das sind 18% mehr als ein Jahr zuvor. Die Aussichten bleiben zuversichtlich. 68% der Gesellschaften wollen den Personalbestand beibehalten, und 15,7% wollen ihn ausbauen, während nur 3,3% eine Reduktion planen.

40,7% beklagen sich, dass es schwierig ist, gelernte Arbeitskräfte zu finden. Das sind knapp fünf Prozentpunkte mehr als Ende 2021.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

