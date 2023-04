Nach fünf Jahren Handelskrieg mit China hat die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen am 20. April ihre Worte sorgfältig gewählt. In einer Rede räumte sie den Bedenken über die nationale Sicherheit Vorrang vor wirtschaftlichen Überlegungen ein. Dies war das offizielle Ende eines 40 Jahre währenden Schwerpunkts auf Wirtschaft und Handel als Anker der wichtigsten bilateralen Beziehung der Welt. Yellens Haltung bezüglich der Sicherheit war fast schon auf Konfrontation ausgelegt: «Wir werden in der Frage dieser Bedenken keine Kompromisse eingehen, selbst wenn sie Abstriche in Bezug auf unsere wirtschaftlichen Interessen erzwingen.»

Yellens Sicht liegt klar auf einer Linie mit der schrillen chinafeindlichen Stimmung, die die USA inzwischen im Griff hält. Der «neue Washingtoner Konsens» (so die Bezeichnung des «Financial Times»-Kolumnisten Edward Luce) besagt, dass das Zugehen auf China der Sündenfall in der amerikanisch-chinesischen Beziehung war. So erhielt China nämlich freie Hand, von der geschäftsorientierten Naivität der USA zu profitieren. Chinas Aufstieg in die Welthandelsorganisation 2001 gilt in dieser Hinsicht als Paradebeispiel: Die USA hätten ihre Märkte geöffnet, doch China habe sein Versprechen gebrochen, mehr so zu werden wie die USA. Das Zugehen auf China öffnete laut diesem verworrenen, aber weithin akzeptierten Argument Sicherheitsrisiken und Menschenrechtsverstössen Tür und Tor. Amerikas Regierungsvertreter sind nun entschlossen, diese Türen zuzuschlagen.

Weitere Schritte stehen bevor. Präsident Joe Biden ist kurz davor, eine Verordnung zu erlassen, die Direktinvestitionen durch amerikanische Unternehmen in China bei bestimmten «sensiblen Technologien» wie künstlicher Intelligenz und Quantencomputern einschränkt. Die USA bestreiten Chinas Vorwurf, dies ziele darauf ab, die chinesische Entwicklung abzuwürgen. Wie die gegen den chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei verhängten und die gegenüber der Social-Media-App TikTok erwogenen Sanktionen werden auch diese Massnahmen mit der nationalen Sicherheit begründet.

Schwerer Zielkonflikt

Washingtons Argumentation beruht nicht auf klaren Beweisen, sondern auf der Mutmassung böser Absichten in Verbindung mit Chinas Verwischung der Grenzen zwischen militärischer und ziviler Nutzung. Doch ringen die USA mit einer eigenen sicherheitsbezogenen Grenzverwischung: der schwammigen Unterscheidung zwischen Amerikas ungenügenden Investitionen in die Innovation und den realen und eingebildeten Gefahren chinesischer Technologien.

«Beide Länder fürchten sich gleichermassen vor der vom jeweils anderen ausgehenden Sicherheitsbedrohung; die Abkehr vom Dialog hin zur Konfrontation beruht auf Gegenseitigkeit.»

Yellens Rede offenbart, dass beide Supermächte in die gleiche Richtung denken. Auf dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei im vergangenen Oktober betonte Chinas Präsident Xi Jinping ebenfalls die nationale Sicherheit. Beide Länder fürchten sich gleichermassen vor der vom jeweils anderen ausgehenden Sicherheitsbedrohung; die Abkehr vom Dialog hin zur Konfrontation beruht auf Gegenseitigkeit.

Yellen hat völlig recht, wenn sie diese Wende in den Beziehungen als Zielkonflikt fasst. Doch hat sie die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts lediglich angedeutet. Sie zu quantifizieren, ist nicht einfach. Doch die amerikanische Öffentlichkeit hat Anspruch darauf, zu wissen, was auf dem Spiel steht, wenn ihre Regierung eine lebenswichtige Wirtschaftsbeziehung infrage stellt. Einige neue wissenschaftliche Untersuchungen tragen viel zur Klärung dieser Frage bei.

Aufspaltung in zwei Blöcke

Eine Studie des Internationalen Währungsfonds (im World Economic Outlook vom April 2023) macht einen ersten Versuch, die Kosten zu beziffern. Die IWF-Ökonomen betrachten das Problem durch die Brille der Verlangsamung der Globalisierung: die Verringerung grenzüberschreitender Waren- und Kapitalflüsse, die sich in den geostrategischen Strategien des «Reshorings» (der Rückführung der Auslandsproduktion ins eigene Land) und des «Friendshorings» (der Verlagerung der Auslandsproduktion aus Gegnerländern in gleichgesinnte Bündnisländer) spiegelt.

Derartige Massnahmen führen zur Aufspaltung der ausländischen Direktinvestitionen in zwei Blöcke. Der IWF schätzt, dass die Bildung eines US-Blocks und eines China-Blocks die globale Wirtschaftsleistung längerfristig bis zu 2% verringern könnte. Auf die USA als weltgrösste Volkswirtschaft wird ein erheblicher Anteil dieses Leistungsrückgangs entfallen.

Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, hat vor kurzem einen anderen Kanal skizziert, über den ein eskalierender Konflikt zwischen den USA und China die Wirtschaftsentwicklung beeinträchtigen könnte. Sie stützt sich auf Untersuchungen der EZB und konzentriert sich auf die Kostensteigerungen und den Anstieg der Inflation. Diese könnten sich aus Verwerfungen ergeben, die von einer konfliktbedingten Aufspaltung der ausländischen Direktinvestitionen innerhalb der Lieferketten herrühren. Die EZB-Studie kommt zum Schluss, dass ein geostrategischer Konflikt die Inflation kurzfristig bis zu 5% und längerfristig etwa 1% steigern könnte. Dies hätte Auswirkungen auf die Geldpolitik und die Finanzstabilität.

Chronisches Ersparnisdefizit

Gemeinsam implizieren diese modellgestützten Berechnungen der Kosten eines Konflikts eine stagflationäre Kombination: verringerte Wirtschaftsleistung und höhere Inflation. Sie entsprechen auch der Wirtschaftstheorie. Länder treiben Handel miteinander, um von komparativen Kostenvorteilen zu profitieren. Auslandsinvestitionen in beide Richtungen verfolgen das Ziel, ähnliche Vorteile zu erreichen; sie ermöglichen multinationalen Unternehmen, die in ihren Heimatmärkten erhöhten Kosten ausgesetzt sind, im Ausland Effizienzsteigerungen, und sie locken ausländisches Kapital an, um im Inland den Ausbau der Wirtschaftskapazitäten und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen. Unabhängig von ihren unterschiedlichen politischen Systemen und Wirtschaftsstrukturen gilt dies sowohl für die USA als auch für China. Ein Konflikt wird diese Vorteile folglich reduzieren.

Doch gibt es, was die USA angeht, eine wichtige Besonderheit: Ihr chronisches inländisches Ersparnisdefizit stellt die wirtschaftlichen Folgen eines Konflikts mit China in ein deutlich anderes Licht. Amerikas Nettoersparnisse – die abschreibungsbereinigten Ersparnisse der privaten Haushalte, Unternehmen und des öffentlichen Sektors – sanken 2022 auf bloss 1,6% vom Nationaleinkommen. Dies ist deutlich weniger als der langfristige Durchschnitt von 5,8% der Jahre 1960–2020. Angesichts des Mangels an Ersparnissen und des Wunsches, zu investieren und zu wachsen, schöpfen die USA das «exorbitante Privileg» des Dollars als vorherrschende Reservewährung der Welt voll aus und importieren in grossem Stil Ersparnisüberschüsse aus dem Ausland. Um ausländisches Kapital anzulocken, weisen sie ein enormes Zahlungsbilanzdefizit und ein multilaterales Handelsdefizit auf.

Grosse Ungleichgewichte

Insofern decken sich die wirtschaftlichen Interessen der unter Ersparnismangel leidenden USA eng mit ihren enormen Ungleichgewichten bei Handel und Kapitalflüssen. Ohne einen höchst unwahrscheinlichen Anstieg der inländischen Ersparnisse hat jede Verringerung dieser Handels- und Kapitalflüsse – etwa aufgrund von Sicherheitsbedenken in Bezug auf China – erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Folgen für die USA. Die zitierten Untersuchungen legen nahe, dass sich diese Folgen als geringeres Wirtschaftswachstum, höhere Inflation und womöglich schwächerer Dollar zeigen könnten.

Dies ist nicht gerade ein ideales Ergebnis für die amerikanische Wirtschaft, die sich bereits an einem gefährlichen Punkt innerhalb des Wirtschaftszyklus befindet. Man sollte Kompromisse bei der nationalen Sicherheit nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber man sollte auch dem Hang der USA, die Bedrohung ihrer Sicherheit zu übertreiben, nicht blind nachgeben.

