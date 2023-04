CS-UBS-Fusion – Die Woche der Wahrheit Am Dienstag findet im Hallenstadion die wohl letzte Generalversammlung von Credit Suisse statt. Am Mittwoch die von UBS. Bei CS ist ein rauer Wind zu erwarten. Christopher Gilb

Der damalige CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner an der GV im April 2019, der letzten, die physisch durchgeführt worden war. Bild: Ennio Leanza/Keystone

30,1 Mio. Fr.: Der Betrag hat in den vergangenen Tagen in den Medien für rege Diskussionen gesorgt. So viel hätte den Geschäftsleitungsmitgliedern von Credit Suisse bei einer erfolgreichen Restrukturierung ausgezahlt werden sollen, und genau darüber hätte die Generalversammlung im Hallenstadion am Dienstag abstimmen sollen. Doch inzwischen hat die Bank eine aktualisierte Traktandenliste verschickt. Den Antrag hat sie zurückgezogen. Auch die Abstimmung über die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 5 Rp. ist nach dem Dividendenverbot des Bundes obsolet.