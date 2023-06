Der Chart des Tages – Die Woche des Euros Der anstehende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank wird den Wechselkurs bewegen. Andreas Neinhaus

Die Zinsentscheide der vergangenen Woche in Australien und Kanada haben die Wechselkurse der beiden Landeswährungen stark bewegt. Diese Woche ist der Euro an der Reihe, denn die Europäische Zentralbank wird über die weitere Geldpolitik im Euroraum entscheiden.

Im Vorfeld notiert der Euro seitwärts. Er kostet stabil 97 Rappen. Zum Dollar hat er sich zuletzt noch etwas weiter abgewertet. Bislang sprachen die meisten wirtschaftlichen Faktoren im Direktvergleich zwischen den USA und den Eurostaaten gegen die Gemeinschaftswährung. Die Konjunkturdaten sind in Übersee besser als erwartet ausgefallen. Dafür sinkt die Inflation diesseits des Atlantiks zügiger, als die Märkte antizipiert hatten. Damit hat auch der Spielraum für weitere Leitzinserhöhungen der EZB eher ab- als zugenommen.

Der Chart zeigt einen weiteren wichtigen Faktor für den Wechselkursverlauf: die Entwicklung der Aktienkurse. Sie spiegeln in den meisten Phasen die Über- oder Unterperformance der jeweiligen Märkte, gemessen am Euro Stoxx 50 gegenüber dem S&P 500. Seit Mitte April vermochte der europäische Markt nicht mit den Kursgewinnen an der US-Börse Schritt zu halten. Der Euro hat sich im selben Zeitraum gegenüber dem Dollar abgeschwächt.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

