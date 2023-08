Analyse zu den Quartalszahlen – Die Zeichen für Adecco stehen gut Der Personaldienstleister hat erneut ein erfreuliches Quartal mit Wachstum über dem Markt abgeschlossen. Das Vertrauen in die neue Führung steigt, die Aktien werden attraktiver. Stefan Krähenbühl

Obschon der Markt für Stellenvermittler herausfordernd bleibt, ist Adecco anders als ihre Hauptkonkurrenz gewachsen. Bild: Milan Jaros/Bloomberg

Langsam stimmt die Richtung. Nach Jahren des Stillstands hat der Stellenvermittler Adecco in den vergangenen Quartalen kontinuierlich Marktanteile gewonnen und will sich so den früheren Status als global führende Marke ihrer Industrie zurückerobern. Die Zahlen, die der Konzern am Donnerstag publiziert hat, untermauern das positive Momentum. 4% organischem Wachstum stehen ein Abwärtstrend im Markt und eine Konkurrenz gegenüber, die mit diesem Tempo nicht Schritt halten kann.