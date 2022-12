Kaffee mit Barbara Bosshard – «Die Zeit heilt tatsächlich Wunden – aber Narben bleiben» Die Dokumentar­filmerin, Autorin und Präsidentin des Vereins queerAltern erzählt aus ihrem Leben und weshalb Gemeinschaft im Alter besonders wichtig ist. Mara Bernath

Barbara Bosshard kann auf eine bewegte berufliche Laufbahn zurückblicken: vierzig Jahre Journalistin beim Schweizer Fern­sehen, unter anderem für die «Rundschau» und «10 vor 10», Dokumentarfilmerin, Autorin und Ausbildnerin für die nächste Generation Fernsehjournalisten.

Oft übte sie diese Funktionen gleichzeitig aus. So begleitete sie für den Film «Der Weg zur Macht» die grüne Politikerin Monika Stocker über sieben Jahre hinweg, während sie ­parallel dazu unzählige ein- bis zehnminütige Fernsehbeiträge produzierte. «Auch wenn das Endprodukt stets ein anderes ist, ich hatte das Privileg, mich immer wieder mit neuen Themen zu beschäftigen, die mich interessiert haben», sagt Bosshard.

Meist beginnt es mit einer Frage, wie zum Beispiel: «Heilt die Zeit wirklich Wunden?» Es ist der Ausgangspunkt für Bosshards wohl bewegendsten Dokumentarfilm, in dem sie Überlebende des Anschlags in Luxor 1997 im Jahr nach dem Attentat begleitete. Während sie am Film arbeitete, erlebte auch Bosshard einen Schicksalsschlag: Ihre Lebenspartnerin Judith erkrankte an Brustkrebs und starb zehn Jahre später daran.

Deshalb kann die heute 71-Jährige ihre Frage aus eigener Erfahrung beantworten: «Die Zeit heilt tatsächlich Wunden – aber Narben bleiben.» Nach dem Tod von Judith schlug sie vor, aus dieser Frage einen Dokumentarfilm oder ein Buch zu realisieren. Das Buchprojekt stösst auf Interesse. Doch statt andere Menschen zu porträtieren, überzeugt die Verlegerin Bosshard, ihre Geschichte aufs Papier zu bringen. So stand sie jeden Morgen um 5 Uhr auf und schrieb für mehrere Stunden, wie sie die Krankheit ihrer Partnerin erlebt und den Verlust überlebt hat.

«Das Schreiben hat mir geholfen, den Schmerz zu verarbeiten», sagt Bosshard. «Und auch dem Glück zu trauen, als ich mich wieder neu verliebt habe.» Ihr Buch «Den Himmel berühren», das 2010 im Wörterseh-Verlag erschienen ist, hilft auch anderen Angehörigen von Kranken: «Bis heute erhalte ich Zuschriften von Lesern, die mir ihre eigene Trauergeschichte erzählen.»

Bosshard hat eine Ausstrahlung, die dem Gegenüber das Gefühl gibt, dass man ihr alles anvertrauen kann. Während des Gesprächs im Café «Gleis», benannt nach seiner Lage direkt neben den Eisenbahntrassen des Zürcher Hauptbahnhofs, schaut Bosshard allerdings nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft. Denn ihre Pensionierung bedeutet alles andere als Ruhestand: Seit 2019 ist sie Präsidentin des Vereins queerAltern. «Zurzeit ist das fast ein Vollzeitjob», sagt sie lachend.

Der Verein setzt sich dafür ein, dass Menschen, die nicht der hetero­sexuellen Norm entsprechen, in Würde altern können. «Die Offenheit und Toleranz in der heutigen Gesellschaft ist eine Errungenschaft, auf die wir stolz sein können», sagt Bosshard. «Aber gerade unter älteren Menschen ist es leider immer noch so, dass sie sich beim Eintritt in ein Pflegeheim noch einmal outen müssen und mit Vorurteilen konfrontiert sind.»

So hat die Schweiz 2021 die «Ehe für alle» angenommen – aber ein ­gutes Drittel des Stimmvolks hat Nein gesagt. «Und man weiss nicht, ob die neue Nachbarin im Altersheim oder der Pfleger zu diesen 36% gehören, die keine gleichen Rechte für Homosexuelle akzeptieren», sagt Bosshard. Als eine ihrer wichtigsten Aufgaben bezeichnet sie die Sen­sibilisierung für die Lebensrealität von älteren Menschen, die sich als queer bezeichnen. Dass ihr Wissen gefragt ist, zeigen die vielen Anfragen, die an queerAltern herangetragen werden: von Pflegefachhochschulen, anderen Organisationen, die sich für Betagte engagieren, oder auch von der Zürcher Verwaltung.



Zusammen mit der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) und den Gesundheitszentren für das Alter (GFA) realisiert queerAltern nun ein in der Schweiz bisher einzigartiges Projekt: In der Siedlung Espenhof in Albisrieden entsteht ein Wohn- und Lebensraum für ältere Menschen, die sich selbst als queer bezeichnen. «Geplant ist ein fliessender Übergang von selbstständigem Wohnen bis zur stationären Pflege, um in einer vorurteilsfreien Gemeinschaft älter zu werden», erklärt Bosshard. Bezugsbereit werden die 26 Wohnungen und 24 Pflegeplätze voraussichtlich 2026 sein. Dabei verpflichten sich die Bewohner auch, sich für das Gemeinschaftsleben der ganzen Siedlung Espenhof einzusetzen. «Schliesslich bewohnen wir dort nur einen Block von fünfen».



Zudem geht es bei queerAltern um viel mehr als die Wohnprojekte: «Die Gemeinschaft, die der Verein bietet, ist einzigartig», sagt Bosshard. Einsamkeit belastet viele ältere Menschen, aber Personen, die aufgrund ihrer Sexualität kein klassisches Familienmodell leben konnten, sind umso stärker auf ein soziales Netzwerk angewiesen. Der Verein hilft dabei, dieses zu pflegen: queerAltern vernetzt Mitglieder mit ähnlichen Interessen, organisiert Begleitung zu Arztterminen und veranstaltet regelmässige Treffen, von Wanderausflügen über Buchclubs bis zu Abendessen. «Für ­jeden ist was dabei», meint Bosshard. Und wie sieht sie ihre eigene ­Zukunft innerhalb des Vereins? «Ich möchte noch die rote Schleife bei der Eröffnung des Espenhofs durchschneiden», sagt sie lächelnd. «Was ­danach kommt, wird sich weisen.»

