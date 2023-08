Trend im sekundären Sektor – Dienstleistungen bauen die Marktmacht der Industrie aus Auf die Tertiarisierung der Volkswirtschaft folgt diejenige des produzierenden Gewerbes. Susanne Toren

Produktbegleitende Dienstleistungen nehmen zu und verstärken Kundenbindung und Marktmacht. Bild: John M Lund Photography Inc/Digital Vision/Getty Images

In allen Ländern haben sich die Wertschöpfungsanteile der ­Industrie in den letzten Jahrzehnten drastisch verringert, während die­jenigen der modernen Dienstleistungen kräftig ­zulegten. In der Schweiz sind mittlerweile 77% aller Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich, dem sogenannten tertiären Sektor, beschäftigt. 1960 waren es nicht einmal die Hälfte. Die strukturelle Verschiebung des Wirtschaftsschwerpunkts von der Industrie zu den Dienstleistungen, also die Tertiarisierung der Volkswirtschaften, hält aber auch in der Industrie selbst Einzug.