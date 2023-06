Überflieger – Diese Aktien eilen dem Markt davon Die Schweizer Börse erholt sich trotz garstigem Umfeld seit Anfang Jahr schrittweise. Einige Titel legen ein ganz eigenes Tempo vor. Ein Überblick über die Tops und Flops. Stefan Krähenbühl

Die Valoren des Vakuumventilherstellers VAT haben in Erwartung eines Wachstumsjahres ordentlich zugelegt und gehören zu den Top-Titeln seit Anfang Jahr. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Sell in May and go away: Die Börsenweisheit haben sich Schweizer Anleger wohl zu Herzen genommen. Der Swiss Performance Index hat vergangenen Monat knapp 2% verloren. Trotz der Konsolidierung ist die Performance seit Anfang Jahr beachtlich: 7,7% hat der Index bis Ende Mai zugelegt und damit immerhin einen Teil des miserablen 2022 kompensiert.