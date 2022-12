Aktientipps – Diese Aktien empfiehlt Ihnen Adrian Blum Die FuW-Redaktion zeigt Ihnen während Weihnachten und Neujahr ihre Aktientipps. Heute an der Reihe: stv. Chefredaktor Adrian Blum. Adrian Blum

Bild: Iris C. Ritter

Alphabet

So niedrig bewertet wie im Moment war die Google-Mutter schon lange nicht mehr, und zwar gemessen an mehreren Kennziffern. Das spiegelt die Sorge um schwächelnde Werbemärkten, aber Alphabet hält zahlreiche Trümpfe in der Hand. Die Marge ist robust und die Liquidität ist reichlich.