Aktientipps – Diese Aktien empfiehlt Ihnen Alexander Trentin Die FuW-Redaktion zeigt Ihnen während Weihnachten und Neujahr ihre Aktientipps. Heute an der Reihe: Redaktor Märkte Alexander Trentin. Alexander Trentin

Bild: Iris C. Ritter

BHP Group

Schafft die Weltkonjunktur ein baldiges Comeback? Läuft die Wachstumsmaschine in China wieder an? Auch wenn man darauf nicht mit einem klaren Ja antworten kann, lohnt sich eine Wette auf den Bergbaukonzern, der die Industrie in China und anderswo mit wichtigen Metallen versorgt.