Aktientipps – Diese Aktien empfiehlt Ihnen Jan Schwalbe Die FuW-Redaktion zeigt Ihnen während Weihnachten und Neujahr ihre Aktientipps. Heute an der Reihe: Chefredaktor Jan Schwalbe. Jan Schwalbe

Bild: Iris C. Ritter

Chipotle

Die auf Tex-Mex-Burritos spezialisierte Fast-Food-Kette hat gemerkt, dass sie nicht nur in den grossen Ballungs­gebieten der USA, sondern auch in kleineren Märkten gut ­ankommt. Das eröffnet ungeahnte Wachstumschancen, was sich auch im Aktienkurs zeigen sollte.