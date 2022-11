Amerika nach der Wahl – Diese Aktien profitieren von der Blockade in der US-Politik Für die US-Börse waren es stets gute Zeiten, wenn sich Demokraten und Republikaner – wie wohl in den kommenden zwei Jahren – auf nur wenig einigen konnten. Doch es gibt gemeinsame Herausforderungen. Welche Chancen sich für Anleger jetzt bieten. Valentin Ade , New York

Im US-Kongress in Washington dürften sich die beiden Parteien weitestgehend blockieren. Für den Aktienmarkt waren das immer gute Zeiten. Bild: Samuel Corum/EPA/Keystone

Die Amerikaner haben ein neues Parlament (Kongress) gewählt, und es sieht ganz nach politischer Blockade in Washington für die kommenden zwei Jahre aus. Die Partei von US-Präsident Joe Biden, die Demokraten, haben ihre hauchdünne Mehrheit von einer Stimme im Senat halten können. Bei einer Stichwahl am 6. Dezember in Georgia könnten sie sogar noch ein Mandat hinzugewinnen. In der anderen Kongresskammer, dem Repräsentantenhaus, dürften dagegen die Republikaner eine Handvoll Sitze vorne liegen.