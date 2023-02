Big Apple Talk – Diese Aktien profitieren von der sinkenden Inflation FuW berichtet aus New York. Heute: Der US-Aktienmarkt hat zum Jahresstart kräftig zugelegt. Doch Anlageexperten warnen vor zu viel Optimismus. Dagegen könnte es sich jetzt lohnen, auf einen längerfristigen Trend zu setzen. Valentin Ade , New York

Die New Yorker Tech-Börse Nasdaq hatte einen starken Jahresstart. Die Party könnte aber schon vorbei sein. Bild: VIEW press/Corbis News/Getty Images

Der Jahresanfang an der US-Börse war ein aussergewöhnlicher. Der breite Markt in Form des S&P 500 hat fast 10% zugelegt. Der Januar war damit der zweitbeste der vergangenen drei Jahrzehnte. Der Tech-Aktienindex Nasdaq 100 – die Technologiebörse Nasdaq, der erste elektronische Handelsplatz der Welt, ist am Dienstag 52 Jahre alt geworden – hat fast 18% gewonnen. Es war der beste Januar seit dem Tech-Boom Anfang 2001.