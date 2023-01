FuW-Biotech-Empfehlungen – Diese Schweizer Biotechs sind 2023 einen Einsatz wert Mehrere Schweizer Biotech-Unternehmen sind für 2023 gut gewappnet und schaffen es in die neue FuW-Auswahl. Miriam Kappeler

FuW präsentiert ihre Biotech-Favoriten für das neue Jahr. Ein wichtiges Kriterium sind die finanziellen Mittel. Bild: Getty Images

An der Schweizer Börse war es für Biotech-Anleger 2022 kaum möglich, eine positive Rendite zu erzielen. Lediglich die Titel von Basilea und Santhera konnten Boden gutmachen. Sie verzeichneten 2022 einen Kurszuwachs von 11,9 beziehungsweise 3,8%. Am schlechtesten erging es ObsEva: Insbesondere wegen des Rückschlags mit ihrem Hauptproduktkandidaten mit anschliessender Rückgabe der Rechte am Mittel verliert die Aktie übers Gesamtjahr 92,8%. Das Überleben von ObsEva hängt nun am seidenen Faden.