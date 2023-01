Spotlight 2023 – Diese Schweizer Unternehmen sind 2023 in der Erfolgsspur Ein fokussiertes, verständliches Geschäftsmodell, effizientes Wirtschaften und solide Finanzen – das sind die Werte, die 2023 gefragt sind. Wenn steigende Zinsen, die Nachfrage nach Flüssiggas oder bröckelnde Infrastruktur Rückenwind bringen, ist der Erfolg fast schon gesichert. Jeffrey Vögeli

Am Schweizer Markt sind einige Unternehmen tätig, die 2023 kaum aus der Bahn zu werfen sind. Bild: claudio.arnese/iStockphoto/Getty Images

Alcon nutzt die Freiheiten immer besser

Die Ausgangslage: Alcon ist mit einem Umsatz von schätzungsweise 8,7 Mrd. $ das grösste Unternehmen auf dem Gebiet der Augenheilkunde (Ophthalmologie). Bis April 2019 konnte sie als Tochter von Novartis ihre Grössenvorteile nicht ausspielen. Mit der Abspaltung und dem Gang an die Börse vor bald vier Jahren ­gewann sie unternehmerische Freiheit ­zurück. Inzwischen hat der Konzern mehr Dynamik entwickelt und bringt neue Produkte in rascherer Kadenz auf den Markt als zuvor. Das schlägt sich in Marktanteilsgewinnen nieder. Ein höheres Umsatzwachstum und schlankere Unternehmensstrukturen wirken sich günstig auf die operative Marge aus.