Spotlight 2023 – Diese Schweizer Unternehmen sind 2023 vor dem Durchbruch Volle Auftragsbücher, eine volle Medikamentenpipeline, steigende Nachfrage – auf Unternehmen wie Landis+Gyr, Idorsia oder Komax kommt Gutes zu. Nicht in allen Fällen wird das bereits honoriert. FuW stellt fünf Gesellschaften vor, die 2023 glänzen werden. Jeffrey Vögeli

Das – zum Teil lange – Leiden hat sich für fünf Schweizer Unternehmen ausgezahlt. 2023 können sie profitieren. Bild: iStockphoto/Getty Images

Komax mit einem neuen Verbündeten

Die Ausgangslage: Kaum ein Industrieunternehmen kam in der Schweiz in den letzten Jahren so unter die Räder wie Komax. Die Krise der Automobilindustrie, mit der der Hersteller von Maschinen zur Kabelverarbeitung 80% des Umsatzes erwirtschaftet, traf diesen 2019 hart. Ebenso die Pandemie, die deutsche Autobauer 2020 zwang, die Produktion wochenlang einzustellen. In der Folge schrieb Komax rote Zahlen. Umso stärker fiel danach die Erholung aus. Die aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen scheinen nun an Komax vorbeizuziehen. «Die gegenwärtige Marktsituation ist ziemlich sonnig», sagte CEO Matijas Meyer an einem Investorentag Ende Oktober. Hinzu kommt, dass sich Komax einen Konkurrenten zum Verbündeten gemacht hat. Dies indem sie die bislang zu Metall Zug gehörende Schleuniger übernommen hat.