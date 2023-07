Spotlight – Diese Schweizer Unternehmen sind in der Erfolgsspur Ein robustes Geschäftsmodell, Technologieführerschaft gepaart mit einem hohen Marktanteil und ausgelastete Produktionskapazitäten – das sind Faktoren, die langfristigen Erfolg versprechen. Unternehmen wie Aryzta, Accelleron oder Dottikon können damit punkten. FuW

Nach Jahren des Missmanagements ist der Backwarenkonzern Aryzta zurück in der Erfolgsspur. Bild: Iris C. Ritter

Plötzlich wollen alle Aryzta

Die Ausgangslage: Der Backwarenkonzern Aryzta ist nach Jahren des Missmana­gements zurück in erfolgreichem Fahrwasser. Die neue Führung um Interim-CEO und VR-Präsident Urs Jordi hat grosse Unternehmensteile verkauft, die Schulden reduziert und die Effizienz gesteigert. Sie hat Aryztas führende Position im Markt für gefrorene Backwaren gefestigt und gleichzeitig zu organischem Wachstum zurückgefunden. Das Geschäft ist auch in inflationären Zeiten sehr robust. Die günstigen Alltagsprodukte sind ein Sonderfall in der Nahrungsmittelindus­trie. Während etwa Grössen wie Nestlé seit Quartalen mit sinkenden Volumen kämpfen, greifen Aryztas Kunden weiterhin zu.