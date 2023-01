Unbeliebte Logitech und Stadler Rail – Diese zehn Titel werden in der Schweiz am meisten leerverkauft Investoren erwarten bei den Verliereraktien des vergangenen Jahres weitere Abgaben. Jeffrey Vögeli

Einige Schweizer Valoren befinden sich seit längerem im Sinkflug. Die Short Sellers wetten darauf, dass dies so bleibt. Getty Images

Der Schweizer Aktienmarkt ist, gemessen am breiten Swiss Performance Index, stark ins neue Jahr gestartet. Zu den Gewinnern gehören in der ersten Jahreswoche die Titel der Versandapotheke Zur Rose. Sie haben an den ersten drei Handelstagen über 20% gewonnen und belegen damit einen Spitzenplatz.