Anlegen an Wallstreet – Diese Unternehmen bringen uns zum Mond – und noch viel weiter Die USA wollen Mitte des Jahrzehnts zum Erdtrabanten zurückkehren. Das neue Weltraumrennen ist aber längst nicht nur eine Angelegenheit staatlicher Akteure. Valentin Ade New York

Die Rakete namens Space Launch System ist die grösste, die die Nasa je ins All geschossen hat. Sie soll die Orion-Kapsel in der Spitze im Rahmen des Artemis-Programms auf ihren Weg zum Mond bringen. Bild: John Raoux/AP Photo via Keystone

In New York steht das wahre Raumschiff Enterprise. Auf einem Museumsflugzeugträger im Fluss Hudson an der Küste Manhattans ist der erste Prototyp des Space Shuttle zu besichtigen. Auch wenn er selbst nie das All gesehen hat, bekam er einst den Namen des Raumschiffs, das in der Science-Fiction-Serie dort hinflog, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Genau das hat die Nasa jetzt auch wieder vor.