Bankenkrise in Amerika – Diese US-Geldhäuser verdienen einen genauen Blick Die Aktien regionaler Institute in den Vereinigten Staaten wurden arg gebeutelt. Auch wenn die Misere noch weitere Kreise ziehen kann, gehören einige Titel jetzt auf das Radar der Anleger. Valentin Ade , New York

Eine Filiale der First Republic Bank in New York City. Das Finanzinstitut wurde Anfang Mai vom Regulator übernommen und an Branchenprimus JPMorgan verkauft. Die Marke könnte nun bald verschwinden. Bild: Gabriela Bhaskar/Bloomberg

Im April war in den New Yorker Filialen der First Republic Bank die Hölle los. «Kunden kamen in Scharen und hoben ihr Geld ab», sagt David*, Kundenberater bei First Republic im Stadtteil Manhattan. «Beruhigen liessen sie sich nicht, es war ein richtiger Bank Run.» In fast zwei Jahrzehnten beim Geldhaus hat David so etwas noch nicht erlebt. Am 1. Mai war dann alles vorbei. Der Regulator übernahm bei First Republic das Steuer und verkaufte sie an die grösste US-Bank, JPMorgan.