FuW Swiss 50 – Diese zehn Aktien hatten den besten Jahresstart Die ersten zwei Monate des Jahres sind schon durch. Höchste Zeit für einen prüfenden Blick auf die Top 10 des FuW Swiss 50 seit Anfang Jahr. Jonathan Progin

Aufsteiger gibt es in allen Wirtschaftsbereichen, am überzeugendsten sind aber Pharma und Luxus. Bild: Vertigo3d/Getty Images

Am besten ist der Start in das Jahr Temenos geglückt. Der Bankensoftwarespezialist wurde im Oktober 2022 Zielscheibe des aktivistischen Fonds Petrus. Seither ging es aufwärts mit den Aktien, erst recht, als am 16. Januar bekannt wurde, dass CEO Max Chuard seinen Abgang verkündete und VRP Andreas Andreades sich schrittweise zurückziehen wolle.