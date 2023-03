Kreditrisiko – Dieser Chart zeigt die Panik um Credit Suisse Das Kreditausfallrisiko für Credit Suisse wird vom Markt massiv höher eingeschätzt als zu den Zeiten der Finanzkrise 2009. Marc Forster

Die Versicherungskosten für das Ausfallrisiko der Credit Suisse schnellen massiv in die Höhe und signalisieren ernsthafte Bedenken des Finanzmarkts in Bezug auf die Zukunft der zweitgrössten Schweizer Bank. Die Credit Default Swaps (CDS) für CS haben am Mittwoch ein mehrfach höheres Level erreicht als in der Spitze während der Finanzkrise im März 2009. Damals stieg die CDS-Prämie auf 263 Punkte.