Risiko Totalverlust – Direktkotierungen sind meist Notlösungen Der Schweizer Börsenbetreiber SIX hat Anfang 2020 die Regulierung für Direct Listings verschärft. Gebracht hat es den Anlegern nicht viel, wie die Beispiele Talenthouse und Kinarus zeigen. Miriam Kappeler

Gemäss dem Schweizer Börsenbetreiber SIX sind derzeit keine Bestrebungen im Gang, Direktkotierungen strenger zu regulieren und Anleger dadurch noch besser zu schützen. Bild: ZVG/SIX

Ein Börsengang muss nicht zwingend über den klassischen Weg via IPO erfolgen, sondern kann auch durch eine reine Börsenzulassung von bestehenden Aktien – eine sogenannte Direktkotierung – geschehen. Besonders weit verbreitet ist diese Art der Publikumsöffnung jedoch nicht. Das berühmteste Beispiel in der jüngeren Vergangenheit ist der schwedische Musikstreamingdienst Spotify, der über Direktplatzierung 2018 an die New Yorker Börse kam und sich insbesondere während den Pandemiejahren 2020 und 2021 ganz passabel geschlagen hat.