Es gibt drei Grundregeln, wenn man sich ein Aktienportfolio aufbaut. Diversifikation, Diversifikation und nochmals Diversifikation. Warum, fragen Sie mich vielleicht. Weil Durchmischung das Risiko reduziert. Starke Schwankungen einzelner Titel oder Branchen werden so abgeschwächt.

Index ist nicht gleich Index

Man sollte meinen, dass ein Investment in einen Index das richtige Mittel zur Diversifizierung ist. Doch der Blick auf den Swiss Market Index (SMI) zeigt, dass der offizielle Leitindex nicht dazu geeignet ist. Rund zwei Drittel der Gewichtung entfallen auf gerade mal drei Titel – Nestlé, Novartis und Roche. Und wenn, wie jetzt gerade, weder Pharma noch Food so richtig im Trend liegen, hat das zur Folge, dass der Index dem Rest hinterherhinkt.

Während der SMI seit Jahresbeginn trotz Euphorie am Aktienmarkt gerade mal etwas mehr als 4% zugelegt hat, ist der FuW Swiss 50, der Index, den «Finanz und Wirtschaft» als Konkurrenz zum SMI lanciert hat, mit seinen fünfzig Valoren und der ausgeglichenen Gewichtung deutlich über 10% avanciert. Novartis und Roche haben jeweils rund 6% verloren, Nestlé gerade mal 2,5% zugelegt. Papiere wie Straumann, Swatch Group und VAT, die über 20% gestiegen sind, kommen nur im FuW Swiss 50 vor.

Ausgeglichener FuW Swiss 50

Ich will damit keinesfalls suggerieren, dass sich die Indizes immer so entwickeln werden. Pharma kann auch wieder mal einen besonders guten Run haben. Doch wenn ich auf einen Index setze, will ich mehr Sicherheit und von der Bewegung eines breiten Marktes profitieren. Das ist in Zeiten wie diesen, wo es recht unklar ist, welche Branchen im Laufe des Jahres überzeugen werden, besonders wichtig.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

