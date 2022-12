Schweizer Nebenwerte – Dividenden ziehen auch ausserbörslich Industrie- und Tourismusaktien verbuchten Verluste. Einzelne Titel profitierten derweil von positiven Nachrichten. André Spillmann

Die nicht kotierten Aktien erlebten im November regen Handel bei insgesamt stabiler Kurstendenz. Die Zahl der Handelsabschlüsse nahm um 14,8% auf 916 zu. Wegen einiger grösserer Block-Transaktionen stieg der Transaktionswert um 3,4% auf 13,3 Mio. Fr. Der Lienhardt & Partner Nebenwerte TR Index gab um 0,1% auf 2932,5 Punkte nach und der SMIM TR Index stieg um 4,7% an.

Im November wurden insbesondere Titel gesucht, die mit guten Nachrichten oder einer guten Dividendenrendite aufwarten konnten. Die höchsten Handelsumsätze erzielten dank positiven Nachrichten die Valoren der Neuen Zürcher Zeitung, hier wurden in 65 Abschlüssen Aktien für 3,3 Mio. Fr. gehandelt.

Auch die Valoren von Repower und Cham Group erlebten viel Aktivität. Erstere erreichten in 48 Abschlüssen ein Volumen von 1,26 Mio. Fr., letztere 1,26 Mio. Fr. in 26 Transaktionen. Auf der Verliererseite standen die Valoren der Basler Immobiliengesellschaft Welinvest, die zum Monatsbeginn eine Dividende von 800 Fr. auszahlte.

NZZ-Aktien sind gefragt

Das Medienhaus Neue Zürcher Zeitung (+7,67% auf 7700 Fr.) brachte positive News. Die Gesellschaft senkte ihren Beteiligungsanteil an der CH Media von 50% auf 35%. Die CH Media gerät so unter die Kontrolle der Verlegerfamilie Wanner als Eigentümerin der AZ Medien AG. Ein Teil des Transaktionserlöses soll den NZZ-Aktionären zufliessen. Der Generalversammlung wird nebst der ordentlichen Dividende eine Sonderdividende von 400 Fr. pro Aktie vorgeschlagen. Der grösste Teil des Erlöses soll aber in die Stärkung des Kerngeschäftes investiert werden.

Auch beim Walliser Sprengstoff- und Feinchemiehersteller Société Suisse des Explosifs (SSE Holding) (+2,6% auf 3320 Fr.) läuft es rund. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 19% auf 76,8 Mio. Fr. und der Ebitda legte um 31% auf 5,6 Mio. Fr. zu. SSE hat bisher Krisen wie den Ukraine-krieg, höhere Energiepreise und teils knappe Rohstoffe gemeistert.

Weniger harmonisch verlief das erste Halbjahr 2022 für die Plaston Gruppe (-4,3% auf 4975 Fr.). Der Hersteller von Luftmanagement-Systemen und hochwertigen Kunststoffverpackungen verbuchte einen Umsatzrückgang um 11,5%. Höhere Rohstoff- und Energiepreise, Inflation und Covid in China sowie diverse Beschaffungsherausforderungen waren belastend. Wegen des tieferen Umsatzes und höherer Kosten sank die Verdienstmarge. Der Ebit sank um 4,0 Mio. Fr. auf minus 0,9 Mio. Fr. ins Negative und bedeutet eine Verlustmarge von 2,1%. Die Rahmenbedingungen für die kommenden Monate bleiben herausfordernd.

Precious Woods revidiert Ausblick

Auch die Anteilseigner des Holzverarbeiters Precious Woods (–4,6% auf 10 Fr.) mussten Kursverluste hinnehmen. Das Unternehmen berichtete Kostensteigerungen von rund 6 Mio. € in der Niederlassung in Gabun und lancierte deshalb ein Sparprogramm. Der Ausblick wird nach unten revidiert. Für 2022 wurde bisher eine starke Umsatz- und Rentabilitätssteigerung erwartet. Das Unternehmen will seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen senken und vermehrt erneuerbare Energien nutzen.

Die in der Edelmettallverarbeitung tätige Cendres+Métaux SA (+8,7% auf 5000 Fr.) kaufte die in La Chaux-de-Fonds angesiedelte Cornu & Cie AG. Diese produziert mit 70 Mitarbeitenden Uhrenarmbänder und -verschlüsse. Das ist seit 2018 die vierte Übernahme seitens Cendres+Metaux. Das erweiterte Portfolio soll ein Beitrag zur Kundenbindung und -akquise sein.

CKW will Solaranlagen bauen

Einige Nachrichten gab es ferner aus dem Energiesektor. So will die CKW (unv. bei 320 Fr.) in Leuk alte Satellitenschüsseln zu Solaranlagen umbauen. Eine zweite Satellitenanlage soll im Frühling 2023 gebaut werden. Den Angaben zufolge generiert eine Schüssel 110 000 Kilowattstunden Strom, was dem Energiebedarf von 25 Haushalten entspricht. Auch die Repower AG (1,9% auf 158 Fr.) plant weitere Investitionen. Die Bündner haben eine Anleihe von 150 Mio. Fr. mit einem Zinscoupon von 2,55% auf dem Schweizer Kapitalmarkt platziert.

Das Kongresshaus Zürich (-0,2% auf 95 Fr.) verfolgt die Sanierung weiter. Die Generalversammlung stimmte einer Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung auf das bisherige Niveau zu. Die neuen Aktien wurden zu 100 Fr. angeboten, dennoch beobachtete man in den vergangenen Wochen Abschlüsse über diesem Kursniveau.

