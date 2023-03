Der Chart des Tages – Dividendenaktien demnächst wohl nicht mehr vorn Eine Outperformance der Dividendentitel wie im vergangenen Jahr wird in Aufschwungzeiten schwieriger werden. Susanne Toren

Quelle: Bank J. Safra Sarasin

Nahezu unverändert hat der Weltindex für Aktien mit hoher Dividende – der MSCI High Dividend Yield – das Krisenjahr 2022 beendet und liegt nun wieder klar im Plus. Damit hat er sich in den letzten vierzehn Monaten weit besser entwickelt als der MSCI World. Der Gesamtmarktindex notiert im Vergleich zu vor einem Jahr mit einem Minus von mehr als 14%. Die beachtliche Outperformance von Dividendentiteln ist dabei wohl weniger den weitgehend ungekürzten Dividendenausschüttungen zuzuschreiben als vielmehr der schwierigen Konjunkturphase.

So schneiden Dividendenaktien erfahrungsgemäss in Abschwungs- und Rezessionszeiten besser ab als der Gesamtmarkt (vgl. Chart). Anders schaut ihre relative Performance in Aufschwungsphasen aus. Dann können die häufig defensiven Sektoren angehörenden Dividendenperlen zumeist schwerlich mit dem Markt mithalten. Vorne liegen dann zyklische Valoren resp. Wachstumstitel.

Susanne Toren ist promovierte Ökonomin, Dozentin und langjährige Bankerin. Sie schreibt vorzugsweise über Anlagestrategien, Finanzmärkte und aktuelle volkswirtschaftliche Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.