Im Ausblick peilt DKSH für 2023 weiteres Ebit-Wachstum an. Bild: ZVG/DKSH

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 8.10 Uhr

Der vor allem in Asien aktive Marktdienstleister hat sein Versprechen gehalten. Sofern das Wirtschaftswachstum in der Region Asien-Pazifik anhielte und die Wechselkurse sich nicht markant veränderten, sollte der Betriebsgewinn steigen. Mit einem Plus von mehr als 12% wurde das Ziel klar erreicht und wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Gewinnwachstum liegt deutlich über dem Umsatzwachstum von knapp 2%, was belegt, dass DKSH profitabler geworden ist. Die Profitabilität ist dabei in allen Geschäftsbereichen besser geworden. Das Unternehmen hat trotz globaler Krisen an seiner Akquisitionsstrategie festgehalten und im vergangenen Jahr zehn Transaktionen abgeschlossen. Die Aktionäre wird es freuen, denn die Dividende soll knapp 5% auf 2.15 Fr. steigen. Für das laufende Geschäftsjahr setzt das Management auf weiteres Wachstum in Asien und verspricht wiederum einen steigenden Betriebsgewinn. Mit dem robusten Geschäftsmodell, der sehr guten Positionierung in den grossen asiatischen Ländern und den Akquisitionen im Rücken sollte das gelingen.



Die Analyse des Ergebnisse folgt gegen 16 Uhr.