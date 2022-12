Expansionsdienstleister – DKSH trennt sich von Bovet Der Vertriebsspezialist veräussert seine 25%-Beteiligung an Pascal Raffy. Der Mehrheitsaktionär besitzt bereits die übrigen 75% am Luxusuhrenhersteller.

Die Transaktion habe keinen wesentlichen Einfluss auf die Abschlusszahlen von DKSH. Bild: ZVG DKSH

Der Zürcher Konzern DKSH verkauft seine 25-Prozent-Beteiligung am Luxusuhrenhersteller Bovet Fleurier SA an den Mehrheitsaktionär Pascal Raffy. Ein Preis wurde nicht genannt.

Raffy hielt zuvor laut Mitteilung vom Freitag eine Mehrheit von 75% an Bovet Fleurier. Die Transaktion habe keinen wesentlichen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung von DKSH, hiess es weiter.

Der Expansionsdienstleister und Bovet Fleurier waren die Partnerschaft vor rund zehn Jahren eingegangen, um die Uhrenmarke in Asien zu stärken. Dabei hatte DKSH die exklusiven Marketing- und Vertriebsrechte in der Region erhalten. Zudem hatte sich DKSH an dem Unternehmen beteiligt, wie einer früheren Mitteilung des schweizerischen Uhrenverbandes FHS zu entnehmen ist.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.