Nettoumsatz von 2 Mio. Fr. – DKSH übernimmt zwei Ohrenpflegemarken Mit der Übernahme von zwei Ohrenpflegemarken expandiert der Vertriebsspezialist in Ozeanien und Asien. Nina Leuenberger

Das übernommene Portfolio erwirtschafte einen Nettoumsatz von über 2 Mio. Fr. und habe in den vergangenen Jahren ein solides Wachstum erzielt. ZVG/DKSH

Der Vertriebsspezialist DKSH expandiert in Ozeanien und Asien mit der Übernahme von zwei Ohrenpflegemarken. Man habe Audisol und Audiplugs von Noru Pharma in Australien, Neuseeland und ausgewählten Märkten in Asien erworben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit.



Die Produktpalette von Audisol deckt den Bedarf an Ohrenpflege ab wie beispielsweise die Auflösung von Ohrenschmalz, während Audiplugs ein Sortiment an Ohrstöpseln auf dem Markt hat. Die Marken seien in Australien, Neuseeland und Singapur vertreten, und DKSH plane, sie im Laufe der Zeit auch in anderen Märkten einzuführen, hiess es.



Das übernommene Portfolio erwirtschafte einen Nettoumsatz von über 2 Mio. Fr. und habe in den vergangenen Jahren ein solides Wachstum erzielt, schrieb das Unternehmen. DKSH will das Geschäft mit Eigenmarken im Gesundheitsbereich ausbauen. Die Produktion für die Marken werde weiterhin an etablierte Hersteller ausgelagert.

