Analyse zum Jahresergebnis – DKSH wächst mit Spezialrohstoffen Der Dienstleistungs- und Handelskonzern hat mehr umgesetzt und ist profitabler geworden. Die Dividende soll weiter steigen. Rainer Weihofen

Vor allem in Asien, wie hier in Vietnam bei der Auslieferung von Medikamenten, ist das Logo von DKSH präsent. Bild: ZVG/DKSH

Der vor allem in Asien aktive Vertriebsspezialist hat sein Versprechen gehalten. Der Betriebsgewinn (Ebit) von DKSH sollte steigen, sofern das Wirtschaftswachstum in der Region Asien-Pazifik anhielte und die Wechselkurse sich nicht markant veränderten. Mit einem Plus von mehr als 12% wurde das Ziel klar erreicht, und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Gewinnwachstum liegt deutlich über dem Umsatzwachstum von knapp 2%, was belegt, dass DKSH profitabler geworden ist.