Insgesamt liegt das Ergebnis von DocMorris im Rahmen der Erwartungen der Analysten. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 7.40 Uhr

DocMorris ist auf Zielkurs. Das Ziel der ehemaligen Zur Rose bestand allerdings darin, sich gesundzuschrumpfen. Weil die Onlineapotheke das Schweizer Geschäft an Migros verkauft hat und im ersten Halbjahr im fortgeführten Geschäft in Deutschland und Südeuropa rund 17% Umsatz einbüsste, ging der Umsatz fast die Hälfte zurück. Indessen verbesserte sich die Rentabilität wunschgemäss. Der operative Verlust nahm in den ersten sechs Monaten um 34 Mio. auf noch 21 Mio. Fr. ab. Dank der Mittel aus dem Verkauf des Schweizer Geschäfts ist die Eigenkapitalquote auf fast 50% gestiegen – DocMorris steht nunmehr auf finanziell soliden Füssen, zumal aus dem Verkauf der Betriebsliegenschaft am Hauptsitz Frauenfeld weitere Liquidität zu erwarten ist.