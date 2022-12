Der Chart des Tages – Dollarwende? Bevor der Dollar dauerhaft an Wert verliert, muss die Konjunktur ausserhalb der USA Fahrt aufnehmen. Andreas Neinhaus

Quelle: Citi

In den vergangenen vier Wochen hat die US-Währung weltweit an Wert verloren. Der Dollarindex DXY, der den Wechselkurs gegenüber den wichtigsten Konkurrenzwährungen abbildet, ist 5% gefallen. Die Dollarhausse dieses Jahr fällt somit wesentlich flacher aus, als es zunächst den Anschein hatte. Zu Spitzenzeiten im dritten Quartal hatte die Performance 19% betragen. Inzwischen ist sie nur noch halb so gross: +8,5%.

Ist das die Wende? Die Ökonomen der US-Bank Citi rechnen für das erste Halbjahr 2023 noch mit Faktoren, die den Dollar unterstützen dürften, vor allem einer schwachen US-Aktienperformance und einer höheren Risikoaversion der Anleger. Beides stützt erfahrungsgemäss den Greenback.

Die wirkliche Wende nach unten für die US-Währung kommt erst, wenn die Konjunktur in den Wirtschaftsregionen ausserhalb der USA Fuss fasst. Der Chart zeigt, dass dieses Phänomen seit 2000 in den meisten Fällen eintraf. Im Durchschnitt (Median) hielt sich der DXY die ersten rund achtzig Handelstage resp. knapp vier Kalendermonate nach dem Konjunkturtief stabil. Danach setzte meist ein deutlicher Kursrückgang ein, der etwa sechzig Handelstage dauerte und sich danach stabilisierte.

In allen Fällen notierte der Dollarindex ein Jahr (252 Handelstage) nach dem Beginn des Konjunkturaufschwungs ausserhalb der USA niedriger als vorher: zwischen –1 und –9% niedriger.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

