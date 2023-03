Analyse zu den Halbjahreszahlen – Dormakaba erscheint am Tiefstpunkt Das Unternehmen verliert weiterhin Profitabilität, doch intern wandelt sich das Nötige. Alexander Saheb

Eine Mitarbeiterin von Dormakaba montiert elektronische Schliesssysteme am Standort Wetzikon. Bild: Christian Beutler/Keystone

Es ist so weit: Nach Jahren einer schwachen finanziellen Performance wird der Übervater von Dormakaba, Riet Cadonau, an der Generalversammlung Anfang Mai sein Amt als Verwaltungsratspräsident an Svein Richard Brandtzæg abgeben. Von 2011 bis 2021 war Cadonau CEO des Unternehmens, seit 2018 auch VRP. Damit endet eine für die Aktionäre zuletzt wenig erfreuliche Ära, der Aktienkurs hat sich seit 2018 nahezu halbiert.