Analyse der Restrukturierung – Dormakaba im Abstiegskampf Das Schliesstechnikunternehmen setzt auf Neuorganisation und Sparprogramme, während die Konkurrenz floriert. Alexander Saheb

Eine Mitarbeiterin von Dormakaba prüft von Hand, ob der Schlüssel und der Schliesszylinder wirklich zueinander passen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Ein Blick auf die Zahlen der Konkurrenz zeigt es: Bei Dormakaba in Rümlang muss etwas passieren. Schon seit Jahren werfen die Branchenkollegen Assa Abloy und Allegion Ebit- und Nettomargen ab, die teils vielfach höher sind. Wo die Aktien von Dormakaba in den vergangenen 5 Jahren rund 40% verloren, stiegen die Titel der beiden anderen um 50% und mehr. Seit der Fusion von Kaba und Dorma im Jahr 2015 geschah aber in Rümlang bisher relativ wenig.