Für das Gesamtjahr ist das Umfeld laut Dormakaba von Unsicherheiten und geringer Visibilität geprägt. Bild: ZVG/dormakaba

Ersteinschätzung von Alexander Saheb um 7.40 Uhr

Schon seit fast einem Jahr gilt für Dormakaba die hier im Mai 2022 eingesetzte Formulierung: «Das Unternehmen ist gewachsen, ohne profitabler zu werden.» So verhält es sich auch im ersten Halbjahr 2022/23. Und hätte man die Preise für die Schliesseinrichtungen nicht so stark erhöhen können, hätte das Unternehmen auch noch umsatzmässig stagniert. Auf Ebene des Gewinns ist fraglich, ob die Analystenerwartungen für das Gesamtjahr noch erreichbar sind. FuW wird die Prognosen wohl etwas nach unten anpassen müssen. Es sieht bislang nicht gut aus von der Zahlenseite, und das eigentlich Spannende ist die Frage, warum die Aktien vor diesem Hintergrund in den vergangenen Monaten rund 25% gestiegen sind. Immerhin macht die Guidance ein wenig Hoffnung darauf, dass die sinkenden Margen nun für einmal tatsächlich den Boden erreicht haben.