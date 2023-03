Neue Organisationsstruktur – Dormakaba verkleinert Geschäftsleitung Der Schliesstechnikkonzern verkleinert sein Management, um die Kapazitäten für Reinvestitionen in Wachstum und Innovation zu optimieren.

Insgesamt wird die Geschäftsleitung von neun auf sechs Mitglieder verkleinert. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba gibt sich eine neue Organisationsstruktur und verkleinert dabei gleichzeitig die Konzernleitung. Durch den Fokus auf Schlüsselmärkte und Kerngeschäfte soll zudem das Wachstum angekurbelt werden.



Im Rahmen der bereits Ende 2021 kommunizierten «Shape4Growth»-Strategie will sich das Unternehmen verstärkt auf Schlüsselmärkte und Kerngeschäfte konzentrieren, wo es über die stärksten Wettbewerbspositionen verfüge. Gleichzeitig sollen Massnahmen eingeleitet werden, um die Kostenbasis zu senken, wie Dormakaba am Donnerstag mitteilte. Ausserdem sollen «Kapazitäten für Reinvestitionen in Wachstum und Innovation optimiert» werden.



Der CEO von Dormakaba, Jim-Heng Lee, zeigt sich laut der Mitteilung «zuversichtlich, dass wir damit unseren Weg der schrittweisen Verbesserung fortsetzen und unsere profitablen Wachstumsziele erreichen können».

Zwei neue Funktionen

Auf dem Weg dorthin wird auch die Organisation umgebaut. Mit einem Chief Commercial Officer und einem Chief Innovation Officer werden zwei neue Funktionen ausgeführt. Der erste dieser beiden neuen Posten wird von Steve Bewick bekleidet, derzeit noch Verantwortlicher für die Region Europe & Africa. Alle personellen Änderungen treten per Anfang Juli 2023 in Kraft.



So wird ab Mitte Jahr auch Alex Houston als neuer Chief Operations Officer agieren. Er verantwortet derzeit noch die Region Americas und ist wie Bewick bereits Mitglied der Konzernleitung. Neu aufgenommen in diese wird Magin Guardiola als Chef des Bereichs Marketing & Products. Guardiola wird allerdings ab Juli den Posten des Chief Innovation Officers übernehmen.



Insgesamt wird die Geschäftsleitung aber auch sechs von bisher neun Mitgliedern verkleinert. Andreas Häberli, derzeit Chief Technology Officer, Alwin Berninger, derzeit Chief Marketing & Products Officer, Mathias Mörtl, derzeit Chief Operations Officer, und Andy Jones, derzeit President Asia Pacific, werden Dormakaba verlassen, um sich neuen Herausforderungen zuzuwenden.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.