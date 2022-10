Für das gesamte laufende Geschäftsjahr 2022/23 erwartet Dottikon einen Nettoumsatz über dem Vorjahr. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Ersteinschätzung von Rupen Boyadjian um 8.50 Uhr

Dottikon informiert vorzeitig über ein kräftiges Umsatzwachstum im ersten Geschäftshalbjahr (+31,4%). In einer Zeit, in der andere Unternehmen Umsatz- und Gewinnwarnungen publizieren, ist das umso erstaunlicher. Der Pharmaauftragsfertiger wird die Gewinnzahlen zwar wie geplant erst mit dem Halbjahresbericht am 29. November bekannt geben (Halbjahr per Ende September), doch er teilt bereits mit, die Profitabilität sei «vergleichbar» mit dem Vorjahr (Ebitda-Marge 35,2%). Der Gewinn werde ausserdem überproportional steigen, aufgrund der im Aargau beschlossenen Steuerreform. Im zweiten Halbjahr des abgelaufenen Geschäftsjahres (per Ende März) hatte Dottikon zwar unter höheren Kosten gelitten, und erst kürzlich hatte sie angesichts hoher Preise Energiesparmassnahmen angekündigt. Doch in der heutigen Mitteilung klingt es so, dass der positive Steuereffekt überwiegt. Die Unsicherheit an der Börse dürfte nun schwinden, die Aktien dürften Auftrieb erhalten. FuW, die nach einer Abkühlung im vergangenen Jahr und einer Gewinnwarnung von PolyPeptide die Schätzungen nach unten angepasst hat, wird sie nun wieder deutlich anheben.