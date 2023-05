Trotz des Gewinnsprungs will die Gesellschaft erneut auf eine Dividende verzichten. Das Geld werde lieber in das Unternehmen reinvestiert. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Ersteinschätzung von Rupen Boyadjian um 8.30 Uhr

Dottikon ist in Topform. Im Geschäftsjahr 2022/23 sind Umsatzwachstum und Gewinnmargen wieder auf das Niveau des vorletzten Jahres oder darüber hinaus geklettert. Das ist beachtlich, denn die Rohstoff- und die Energiepreise sind weiter gestiegen und drücken die Profitabilität. Ausserdem lässt Dottikon Aufwendungen für die Sanierung belasteter Böden in die Erfolgsrechnung einfliessen, was den Gewinn drückt. Trotz der komfortablen Lage behält sie die Ausgaben im Griff. Die Personalkosten sind zwar leicht überproportional zum Wachstum der Belegschaft gestiegen, die übrigen operativen Aufwendungen liegen aber auf Vorjahreshöhe. Wie immer macht die Gesellschaft nur vage Angaben zur künftigen Entwicklung und macht stattdessen Angaben zum erwarteten Wachstum des Pharmamarktes und zu seinen Treibern. Mittelfristig verdoppelt sie die Produktionskapazität – die Investitionen werden hoch bleiben. Sie sollte deutlich überproportional am Marktwachstum partizipieren. Die Aktien notieren auf dem Niveau zum Jahreswechsel und damit deutlich unter dem Ende 2021 erreichten Höchst. Bei einem angenommenen Gewinnwachstum von 15% liegt das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Geschäftsjahr bei 34. Für Dottikon ist das günstig. Die Titel sind ein Kauf.