Kaffee mit Reto Götschi – «Du musst die Werbung auf deinem Füdli verkaufen» Der Bob-Weltmeister brettert auch zwanzig Jahre nach seinem Rücktritt jeden Winter den Eiskanal herunter. Und wird nie müde, Neues auszuprobieren. Stefan Krähenbühl

Reto Götschi wirkt ein bisschen so, als hätte er an einem freien Tag nicht gewusst, was er tun soll. Kurze Hosen, Flip-Flops, auf dem Tisch einen Cappuccino mit Vanille-, Haselnuss- und Karamellgeschmack, neben dem Glas ein Stück Karottenkuchen. Es ist 8.40 Uhr an einem verregneten Dienstagmorgen, und eigentlich hätte das «Fridies», wie das lauschige Café in Uetikon am See genannt wird, erst um 10 Uhr geöffnet. Doch man kennt einander, man plaudert gern etwas, und weil das Café wegen des frühen Besuchs nun ohnehin zum Leben erwacht ist, tröpfeln nach und nach weitere Gäste durch die offene Tür herein.

Normalerweise kommt Götschi, der es sich in einer Ecke gemütlich gemacht hat, mit dem Fahrrad ins «Fridies». Des Wetters wegen ist er heute mit dem Auto gekommen. «Fahrrad fahren, ja generell Sport, das brauche ich einfach», sagt er. Würde er heute spontan einen Marathon rennen? «Sofort», sagt der 58-Jährige ohne zu zögern. Man könnte ihn «gut gealtert» nennen. Oder man führt sich vor Augen, dass der Weltmeister im Zweierbob von 1997 und Olympia-Silbermedaillengewinner von 1994 noch immer 180 bis 200 Mal pro Jahr den Eiskanal runterdonnert. An körperlicher und mentaler Fitness setzt das viel voraus.

Seit seinem Rücktritt 2002 fährt Götschi in einem sogenannten Taxi-Bob wagemutige Kunden in St. Moritz den Kanal aus Natureis herunter. Das Geschäft brummt. Unternehmer mit ihren Kunden, Chefs mit ihren Mitarbeitern, Vereine – sie alle chauffiert er mit bis zu 135 km/h die siebzehn Kurven ins Tal. «Etwas Angst haben die meisten», sagt er und grinst. «Aber die Frauen sagen es offen, den Männern merkt man es daran an, wie sie an ihren Zigaretten ziehen oder wie sie mich mit Fragen löchern.»

Bobsport und Reto Götschi: Die zwei sind untrennbar verbunden. Elfmal ist der kernige Zürcher Schweizer Meister geworden, 28 nationale und internationale Medaillen hat er gewonnen. Die Zeit seiner Siege war die Ära, in der Schweizer Mannschaften ein Podest nach dem anderen gestürmt haben. Unvergessen die Weltmeisterschaft von 1997, als Götschi sein Viererbob-Team zu Gold fuhr und die Schweizer Vierer von Christian Reich und Marcel Rohner Silber und Bronze abräumten. Zumindest für zwei Stunden. Solange hat es gedauert, bis ihnen die Medaillen wieder abgenommen wurden, weil die Achsen ihrer Schlitten nicht dem Reglement entsprachen. Der Schweizer Kufen-Skandal hat sich tief in Götschis Gedächnis gebrannt. «Wir wollten ja nicht betrügen», resümiert er. «Wir haben die Regeln ausgereizt, aber sind davon ausgegangen, dass alles zulässig ist. Wir wollten einfach etwas Neues ausprobieren.»

Einfach mal ausprobieren. Das Credo zieht sich wie ein roter Fader durch Götschis Leben. So ist der gelehrte Maurer als 21-Jähriger zum Bobsport gekommen. So hat er ab 2011 dem sterbenden Schweizer Bobsport an der Spitze des Bobverbands neues Leben eingehaucht, bis er vier Jahre später auf dem Höhepunkt einer unrühmlichen Posse entlassen worden ist. Und so hat als einer von vielen Jobs nach seiner Karriere als Brunnenmeister in seiner Heimat Hausen am Albis gearbeitet. Sein jüngstes Ausprobieren: Vor drei Jahren hat Götschi die Urs Lanz AG übernommen, einen Importeur von Quarzsand. «Ich kann ja nicht nur von Januar bis März Bob fahren und im Sommer nichts tun», sagt er. Nichts tun, das liegt dem einstigen Spitzenathleten nicht. «Ich will leben können, will Sport machen, will raus», sagt er. «Und ich nehme mir heute die nötigen Freiheiten.»

Seit einigen Jahren wohnt Götschi mit seiner Partnerin in Männedorf. Die Tochter und der Sohn, die er mit seiner Ex-Frau hat, sind erwachsen. In seine Fussstapfen wollten beide nicht treten. «Jan hilft mir aber oft als Bremser», sagt er. Die Zeit, in der sich Götschi um den Nachwuchs im Schweizer Bobsport hat sorgen müssen, sind seit seinem Ende im Bobverband vorbei. Vermissen tut er die Zeit nicht. «Im Nachhinein ist meine Kündigung das beste, was mir passieren konnte. Der Job hat mich extrem viel Substanz gekostet. Ich wäre daran zugrunde gegangen.»

Es ist das einzige Thema, bei dem Götschi ruhige Töne anschlägt. Die schwierige Zeit wirkt in seiner Stimme nach. Dass ihm die Zukunft des Sports nicht egal ist, der ihn am Ende genauso geprägt hat wie er ihn, versteckt er nicht. «Ich habe im Bobsport so viel für mein Leben gelernt», sagt er. «Dinge, die ich heute als Unternehmer brauchen kann. Mich zu verkaufen, über alles zu verhandeln.» Dann lacht er wieder. «Wenn du als Bobsportler erfolgreich sein willst, verkaufst du am Ende sogar die Werbung auf deinem Füdli. Die musst du sogar verkaufen, da schauen beim Anschieben nämlich alle hin.»

