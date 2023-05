Porträt: Vicki Hollub – «Dümmster Deal der Geschichte» Wie die CEO von Occidental Petroleum eine zur Unzeit getätigte Akquisition bewältigt hat und auf CO₂-neutrales Öl hinarbeitet. Andreas Meier

Vicki Hollub ist eine der wenigen weiblichen CEO in der Ölbranche. Bild: Aaron M. Sprecher/Bloomberg

Vicki Hollub ist seit 2016 CEO des US-Ölunternehmens Occidental Petroleum, kurz Oxy, und hat dabei die Höhen und Tiefen des Topjobs so hautnah erfahren wie sonst kaum eine andere Managerin. 2019 wagte sie die Übernahme des grösseren Konkurrenten Anadarko, um sich so zum grössten Eigner des bedeutendsten Öl- und Gasvorkommens der USA, gelegen im Permian Basin zwischen Texas und New Mexico, aufzuschwingen. Der Deal wurde fast durch eine Konkurrenzofferte von Ölgigant Chevron durchkreuzt. Doch aufgeben gilt nicht. Hollub pilgerte zu Investorenlegende Warren Buffett und sicherte sich über die Ausgabe von Vorzugsaktien 10 Mrd. $ von Berkshire Hathaway. Damit gelang es ihr, Chevron zu überbieten. Oxy zahlte schliesslich 38 Mrd. $ für Anadarko. Viel zu teuer, klagten schon damals viele Analysten.